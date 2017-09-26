MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 12:15 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير لجنة التواصل القضائية الجنوبية تدعو إلى إيقاف أي تعيينات أو تشكيلات قضائية عليا إلا بعد إقرار التسويات في الدرجات
أخبار وتقارير

لجنة التواصل القضائية الجنوبية تدعو إلى إيقاف أي تعيينات أو تشكيلات قضائية عليا إلا بعد إقرار التسويات في الدرجات

الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 11:48 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قررت لجنة التواصل القضائية الجنوبية دعوة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بإيقاف إجراء أي تعيينات أو تشكيلات في هيئات القضاء العليا إلا بعد إقرار التسويات لجميع القضاة ، وإعطاء كل قاض درجته المستحقة حتى لا يحرم قضاة الجنوب من التعيينات الجديدة المزمع إجرائها في الوظائف القضائية العليا .
جاء ذلك في بيان صادر عن أول اجتماع لها عقدته لجنة التواصل أمس الإثنين في العاصمة عدن تناولت فيه جملة من القضايا أبرزها الأوضاع الراهنة لنادي قضاة الجنوب وفي مقدمتها انقضاء فترة الأربع سنوات للمكتب التنفيذي .
وفيما يلي نص البيان :
عقدت لجنة التواصل القضائية الجنوبية
أول اجتماعاتها في العاصمة عدن يوم الاثنين الموافق 25سبتمبر2017م ..
وقداستعرضت كافة المسائل المدرجة في جدول أعمال اجتماعها ، جرت خلاله مناقشات مستفيضة ومسئولة .
لقدوقفت اللجنة في اجتماعها المنعقداليوم
أمام أوضاع نادي قضاة الجنوب القائمة حاليا ومنها انقضاء فترة الأربع سنوات للمكتب التنفيذي المنصوص عليها في المادة (12) من نظام النادي الأساسي لانتخاب مكتب تنفيذي يحل محل المكتب الذي انقضت فترة عمله وعدم القيام بدعوة الجمعية العامة للانعقاد وانتخاب مكتب تنفيذي جديد .
كما وقفت اللجنة أمام ما تبادر إلى أسماع القضاة عن عزم مجلس القضاء الأعلى على تشكيل هيئات السلطة القضائية العليا وتخليه عن واجبه في اقرار التسويات لجميع القضاة المستحقة قانونا والذي سبق وأن وعد بإقرارها ولكنه تخلى عن ذلك ، ممايعني حرمان من القضاة الجنوبيين المستحقين في شغل هذه الوظائف القضائية العليا نتيجة لتدني درجاتهم القضائية مقارنة بزملائهم القضاة في المحافظات الشمالية ..
وبناء على كل ماذكر فقدقررت اللجنة اتخاذ القرارات التالية :-
1.توجيه مذكرة لرئيسة النادي بخصوص دعوة الجمعية العامة لنادي قضاة الجنوب لعقد المؤتمر الثاني ، كون الفترة المحددة للمكتب التنفيذي قد انقضت وإفادة اللجنة بالموافقة من عدمها خلال عشرة (10) أيام من تاريخ يومنا هذا.
2 .على المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي القيام بواجبه بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى بعدم إجراء أي تعيينات أو تشكيلات في هيئات القضاء العليا إلا بعد أن يتم إقرار التسويات لجميع القضاة وإعطاء كل قاض درجته المستحقة
حتى لايحرم قضاة الجنوب من التعيينات الجديدة المزمع إجرائها
في الوظائف القضائية العليا ، وعلى المكتب التنفيذي لقضاة الجنوب عدم التخلي عن مسؤلياته المقرة في النظام الأساسي بمتابعة المجلس لحقوق القضاة في التسوية حتى يتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد وعدم التأخير في هذا الأمر .
3. تعتبرلجنة التواصل القضائي في حالة انعقاد دائم ..
صادرعن لجنة التواصل لقضاة الجنوب في العاصمة عدن
الإثنين 25سبتمبر2017م
من : فضل حبيشي


المزيد في أخبار وتقارير
الشريف : المليشيات الانقلابية استحدثت منافذ جمركية عند مداخل المدن لفرض رسوم مخالفة للأنظمة والقوانين
أكد غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة تضمن وصول المساعدات والمواد الغذائية والتجارية إلى المحافظات التي لا تزال
أكدت رفضها التوريد لفروع البنك في المحافظات الجنوبية.. الشركة اليمنية للغاز تُلزم مالكي المحطات توريد قيمة الغاز عبر فرع البنك بمأرب
 دعت الشركة اليمنية للغاز مالكي المحطات الى توريد قيمة محسوباتهم من الغاز الى توريدها عبر  فرع البنك المركزي في محافظة مأرب . وقالت الشركة في بيان وزعته على
لجنة التواصل القضائية الجنوبية تدعو إلى إيقاف أي تعيينات أو تشكيلات قضائية عليا إلا بعد إقرار التسويات في الدرجات
قررت لجنة التواصل القضائية الجنوبية دعوة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بإيقاف إجراء أي تعيينات أو تشكيلات في هيئات القضاء




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل: مسلحون مجهولون يغتالون مواطنا في عدن
امان : هذه هي الاطراف التي عرقلت عمل المحافظ المفلحي في عدن
طيران التحالف بصعدة يوقف لأول مرة القصف بالقنابل ويلقي أشياء أخرى
محافظ تعز يعتصم إمام بوابة البنك المركزي بعدن
حلف قبائل يافع يزور منزل أم لشهداء ثلاثة بالعاصمة عدن
مقالات الرأي
لم يتبق من اهداف ثورة 26 سبتمبر اي شيء.. غير ذكرى الخيانة التي تعرضت لها القوات المسلحة المصرية التي نفذت
وصل الرئيس هادي إلى سدة الحكم في لحظة غريبة ومثيرة ، تكمن غرابة اللحظة في الفعل السياسي الذي اوصل الرئيس هادي
ادعم حق الأكراد جميعا في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم الجامعة لهذا الشتات البغيض المؤلم .. حق اصيل كفلته كل
الاخ د/ احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء      المحترم ونحن وشعبنا يعيش في هذه الظروف الصعبة
نقلت للعم سالم تحفظات وسخط بعض الأصدقاء على بذاءة ألفاظه ولكنه أصر على أسلوبه قائلا "أعطني موقفا أكثر بذاءة
  سلام الله على أكراد العراق سائرين على قدم وساق نحو إقامة دولتهم ومتفقين من كبيرهم الى صغيره ونحن نصنع
الذاكرة المثقوبة هي علة العلل عند المدلسين ممن يجندهم لصوص الثورة والجمهورية للدفاع عن تاريخهم البليد الذي
اخطأ الأكراد في ضم مناطق النزاع مع بغداد الى المناطق الكردستانية المستفتى اليوم على استقلالها كدولة مستقلة
 كما حدث في السودان وكما يحدث الآن في كردستان وكما سيحدث في بلدان أخرى وهكذا هي النهاية لأي شعب تحرك باتجاه
نظر اللي يتفحص ملامحي وقال بتهكم ولله واشتهرت يا وليد قدك تكلم الرؤساء؟ تفاجأت من الرجل وانا لا اعرفه ولكنني
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهانينا آل جابر
الف سلامة لمدير عام مديرية المعلا بعدن
وفيات
صبرا لـ " الوهيبي "
البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017