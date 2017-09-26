MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 12:15 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير حصري: جهات مجهولة تقوم بشراء السلاح الثقيل في مدن الجنوب
أخبار وتقارير

حصري: جهات مجهولة تقوم بشراء السلاح الثقيل في مدن الجنوب

الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 11:42 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر محلية بعدد من المحافظات الجنوبية بينها شبوة وابين ولحج والضالع ان شخصيات مجهولة باتت تجول المحافظات مؤخرا وتقوم بشراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بمبالغ باهظة .

وقالت مصادر محلية تطابقت روايتها في هذه المحافظات لصحيفة "عدن الغد" ان عدد من تجار الأسلحة باتوا يجولون هذه المحافظات لشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من جهات في المقاومة وأخرى شبه نظامية ونقلها إلى جهة غير معلومة .

وقال مصدر قبلي بمحافظة شبوة وأخر بمديرية مودية بمحافظة أبين ان هذه الجهات اشترت خلال الاسابيع الماضية عدد كبير من المدافع والاسلحة المضادة للطيران .

وفي مديرية المسيمير بمحافظة لحج قال مصدر قبلي ان نفس الجهات اشترت أسلحة متوسطة ونقلتها إلى خارج المنطقة .

وحاولت "عدن الغد" تتبع الجهات التي تتبعها الأطراف التي تقوم بشراء السلاح الثقيل في محافظات الجنوب لكنه لم يتسنى معرفتها.

وتشبه هذه الخطوات خطوة مماثلة قام بها نظام الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" خلال عامي 1995 -1996 حيث قام بشراء وسحب كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من أيادي القبائل والمواطنين في محافظات الجنوب .


المزيد في أخبار وتقارير
الشريف : المليشيات الانقلابية استحدثت منافذ جمركية عند مداخل المدن لفرض رسوم مخالفة للأنظمة والقوانين
أكد غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة تضمن وصول المساعدات والمواد الغذائية والتجارية إلى المحافظات التي لا تزال
أكدت رفضها التوريد لفروع البنك في المحافظات الجنوبية.. الشركة اليمنية للغاز تُلزم مالكي المحطات توريد قيمة الغاز عبر فرع البنك بمأرب
 دعت الشركة اليمنية للغاز مالكي المحطات الى توريد قيمة محسوباتهم من الغاز الى توريدها عبر  فرع البنك المركزي في محافظة مأرب . وقالت الشركة في بيان وزعته على
لجنة التواصل القضائية الجنوبية تدعو إلى إيقاف أي تعيينات أو تشكيلات قضائية عليا إلا بعد إقرار التسويات في الدرجات
قررت لجنة التواصل القضائية الجنوبية دعوة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بإيقاف إجراء أي تعيينات أو تشكيلات في هيئات القضاء




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل: مسلحون مجهولون يغتالون مواطنا في عدن
امان : هذه هي الاطراف التي عرقلت عمل المحافظ المفلحي في عدن
طيران التحالف بصعدة يوقف لأول مرة القصف بالقنابل ويلقي أشياء أخرى
محافظ تعز يعتصم إمام بوابة البنك المركزي بعدن
حلف قبائل يافع يزور منزل أم لشهداء ثلاثة بالعاصمة عدن
مقالات الرأي
لم يتبق من اهداف ثورة 26 سبتمبر اي شيء.. غير ذكرى الخيانة التي تعرضت لها القوات المسلحة المصرية التي نفذت
وصل الرئيس هادي إلى سدة الحكم في لحظة غريبة ومثيرة ، تكمن غرابة اللحظة في الفعل السياسي الذي اوصل الرئيس هادي
ادعم حق الأكراد جميعا في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم الجامعة لهذا الشتات البغيض المؤلم .. حق اصيل كفلته كل
الاخ د/ احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء      المحترم ونحن وشعبنا يعيش في هذه الظروف الصعبة
نقلت للعم سالم تحفظات وسخط بعض الأصدقاء على بذاءة ألفاظه ولكنه أصر على أسلوبه قائلا "أعطني موقفا أكثر بذاءة
  سلام الله على أكراد العراق سائرين على قدم وساق نحو إقامة دولتهم ومتفقين من كبيرهم الى صغيره ونحن نصنع
الذاكرة المثقوبة هي علة العلل عند المدلسين ممن يجندهم لصوص الثورة والجمهورية للدفاع عن تاريخهم البليد الذي
اخطأ الأكراد في ضم مناطق النزاع مع بغداد الى المناطق الكردستانية المستفتى اليوم على استقلالها كدولة مستقلة
 كما حدث في السودان وكما يحدث الآن في كردستان وكما سيحدث في بلدان أخرى وهكذا هي النهاية لأي شعب تحرك باتجاه
نظر اللي يتفحص ملامحي وقال بتهكم ولله واشتهرت يا وليد قدك تكلم الرؤساء؟ تفاجأت من الرجل وانا لا اعرفه ولكنني
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهانينا آل جابر
الف سلامة لمدير عام مديرية المعلا بعدن
وفيات
صبرا لـ " الوهيبي "
البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017