حصري: جهات مجهولة تقوم بشراء السلاح الثقيل في مدن الجنوب

قالت مصادر محلية بعدد من المحافظات الجنوبية بينها شبوة وابين ولحج والضالع ان شخصيات مجهولة باتت تجول المحافظات مؤخرا وتقوم بشراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بمبالغ باهظة .

وقالت مصادر محلية تطابقت روايتها في هذه المحافظات لصحيفة "عدن الغد" ان عدد من تجار الأسلحة باتوا يجولون هذه المحافظات لشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من جهات في المقاومة وأخرى شبه نظامية ونقلها إلى جهة غير معلومة .

وقال مصدر قبلي بمحافظة شبوة وأخر بمديرية مودية بمحافظة أبين ان هذه الجهات اشترت خلال الاسابيع الماضية عدد كبير من المدافع والاسلحة المضادة للطيران .

وفي مديرية المسيمير بمحافظة لحج قال مصدر قبلي ان نفس الجهات اشترت أسلحة متوسطة ونقلتها إلى خارج المنطقة .

وحاولت "عدن الغد" تتبع الجهات التي تتبعها الأطراف التي تقوم بشراء السلاح الثقيل في محافظات الجنوب لكنه لم يتسنى معرفتها.

وتشبه هذه الخطوات خطوة مماثلة قام بها نظام الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" خلال عامي 1995 -1996 حيث قام بشراء وسحب كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من أيادي القبائل والمواطنين في محافظات الجنوب .