واشنطن تعلق على اعتقال أحد مواطنيها في صنعاء

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنها على علم باعتقال امريكي في صنعاء من قبل مليشيا الحوثي , وتشعر بالقلق إزاء الأمر وفق وكالة رويترز.

وقال مصدران محليان إن المقاتلين الحوثيين في اليمن احتجزوا مواطنا أمريكيا في العاصمة صنعاء وأضافا أن سبب احتجازه غير واضح.

وأكد اثنان من زملاء برتش دون الخوض في تفاصيل إن جماعة الحوثي مسؤولة عن احتجازه، لكن الزوجة قالت إن الخاطفين لم يتصلوا بها وإنها غير متأكدة من هويتهم.

ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على أغلب شمال اليمن بما في ذلك صنعاء ويقاتلون تحالفا تقوده السعودية يحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.

وأبلغت نادية برتش رويترز أن زوجها داني لافون برتش احتجز يوم السبت بعد أن اصطحب أطفاله إلى المدرسة. وأضافت الزوجة وهي يمنية أن زوجها يعمل في اليمن منذ أواخر الثمانينيات ويعمل حاليا لحساب شركة صافر للنفط.

وقالت ”ليست لديه أي مشاكل أو نزاعات مع أحد ولهذا السبب لم يرحل مثلما فعل آخرون. أطلب إطلاق سراح زوجي وعودته سالما لي“.

وسبق وان اعتقلت مليشيا الحوثي عددا من المواطنين الامريكية غير انها ما تلبث حتى تطلق سراحهم بصفقات غير معروفة عبر سلطنة عمان.