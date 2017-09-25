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افتتاح وتدشين الندوة دولية عن الرؤى المستقبلية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب في اليمن

الاثنين 25 سبتمبر 2017 11:50 مساءً
جنيف (عدن الغد)خاص:

 

افتتحت في جنيف السويسرية الندوة الدولية تحت عنوان " اليمن مفترق طرق ..تحديات الحاضر ورؤى مستقبلية " والتي نظمها المعهد العربي البريطاني للدراسات الاستراتيجية والتنمية بمشاركة واسعة لنخبة من الباحثين والسياسيين والاعلاميين والاكاديميين والناشطين في المجال الحقوقي من اليمن ودول أخرى بالاضافة الى تمثيل حكومي رفيع المستوى .
وناقشت الندوة جذور الأزمة اليمنية ودور التحالف العربي في اليمن لاستعادة الشرعية وانهاء الانقلاب بشقيها العسكري والاغاثي .
كما ناقشت الندوة محددات الانتقال الى المستقبل والصعوبات والتحديات التي تعوق عملية الانتقال .
وفي بداية الندوة رحب الدكتور عبدالحكيم القاضي بالمشاركين في الندوة مستعرضا انشاء المركز العربي البريطاني والدور الذي يقوم به في ظل الاوضاع والازمات والمشكلات القائمة سواء في اليمن او الجزيرة العربية او الخليح او الوطن العربي . كما القاضي إلى أهمية الندوة المنعقدة الخلطاصة باليمن وتوقيتها الذي يمثل اهمية كبيرة في هذه المرحلة الحرجة وما ستمثله هذه الندوة من من مخرجات وتصورات ورؤى .
وفي كلمته التي القاها في الندوة اكد الاستاذ عبدالملك المخلافي وزير الخارجية ان هدف كل اليمنيين بعد كل هذه التضحيات التي قدمها الشعب اليمني لاستعادة الشرعية هو بناء اليمن الجديد بما يتناسب مع حجم التضحيات .
وتطرق المخلافي إلى جملة التحديات التي واجهها الشعب اليمني منذ الانقلاب وحتى اللحظة مستعرضا المراحل النضالية التاريخية للشعب اليمني منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وصولا إلى الانقلاب الذي يقوده المخلوع صالح والحوثي على مخرجات الحوار الوطني التي اتفق حولها اليمنييون وعلى مشروع الدولة الاتحادية .
وأشار المخلافي إلى الدور الكبير الذي لعبه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات وبقية دول التحالف إلى جانب الشرعية في اليمن واستعادة مشروع الدولة بطلب من الحكومة الشرعية لمساندة اخوانهم في اليمن .
وفي ورقته التي قدمها بالندوة تطرق الدكتور على مجور سفير اليمن لدى سويسرا الى الاوضاع التي يعيشها الشعب اليمني جرتء الانقلاب وشدد على ضرورة ان تخرج هذه الندوة بتوصيات ومخرجات تعبر عن تطلعات الشعب اليمني في انهاء الانقلاب خصوصا وان المشاركين فيها نخبة من المتخصصين والباحثين والناشطين الحقوقيين والسياسيين .
وأشار الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن في بريطانيا في ورقته التي قدمها في الندوة إلى بعض النقاط المتعلقة بالعملية السلمية منها السلام المستمر والمستدام.

وأضاف ياسين أن فشل اليمنيين في إقامة أسس الدولة الوطنية السليمة تشير ضمناً لنقص في جدية النخبة الحاكمة تجاه هذه المسألة الأساسية.

و تطرق ياسين الصراعات المتكررة في اليمن و التي نشأت بسبب إعاقة إنشاء الدولة. وقد تم استبدالها بنخب وقوى مختلفة مما جعل الباب مفتوحاً لاشتعالها مجدداً. 
فيما قدمت في الندوة الكثير من الاوراق التي ووزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر وبعض الباحثين والمتخصصين .


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افتتاح وتدشين الندوة دولية عن الرؤى المستقبلية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب في اليمن
  افتتحت في جنيف السويسرية الندوة الدولية تحت عنوان " اليمن مفترق طرق ..تحديات الحاضر ورؤى مستقبلية " والتي نظمها المعهد العربي البريطاني للدراسات الاستراتيجية
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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