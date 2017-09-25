محافظ تعز يعتصم أمام البنك المركزي في عدن احتجاجًا على عرقلة صرف الرواتب

بدأ محافظ تعز علي المعمري اعتصامًا أمام البنك المركزي في مدينة عدن، منذ صباح اليوم الإثنين، احتجاجًا على عدم تسلمه دفعة جديدة من رواتب العاملين في محافظة تعز.

ونقل موقع “المشهد” المحلي، عن عزوز السامعي، المستشار الإعلامي للمحافظ قوله: “المحافظ لا يزال معتصمًا أمام مقر البنك منذ ساعات الصباح الأولى بسبب عرقلة تحويل مرتبات الموظفين في المحافظة إلى شركة الكريمي، والتي تقدر بأكثر من 5 مليارات ريال”.

ونوه السامعي إلى أن البنك المركزي تأخر في تسليم الرواتب لأسباب غير معلومة، مشددًا على أن المحافظ لن يغادر مكانه أمام البنك المركزي قبل تسليم مرتبات محافظة تعز.

كما نقل موقع المشهد عن مصادر أن “البنك المركزي اليمني رفض تحويل تلك المبالغ إلى شركة الكريمي استعدادًا لصرف مرتبات الموظفين دون إبداء أي أسباب حتى اللحظة”.

ووصلت دفعة مالية جديدة إلى خزانة البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الأحد، والتي تمت طباعتها مؤخرًا من قبل شركة متخصصة بطباعة النقود في موسكو. يأتي ذلك وفق اتفاقية أُبرمت، في وقت سابق، بين الحكومة اليمنية ممثلة بقيادة البنك المركزي، والبنك الدولي، تقضي بطباعة 400 مليار ريال يمني في موسكو.

وقال مصدر خاص، يعمل في البنك المركزي اليمني لـ”إرم نيوز”: إن “إجمالي المبلغ الذي تم رفده، الأحد، إلى خزانة البنك المركزي، يُقدر بـ40 مليار ريال يمني”.

يُشار إلى أن الشهر الجاري، شهد وصول 3 دفعات مالية جديدة، تم رفدها إلى خزينة البنك المركزي اليمني، حيث بلغت الدفعة الأولى مطلع هذا الشهر 60 مليار ريال يمني، في حين بلغ إجمالي الدفعة الثانية والتي وصلت منتصف الشهر الجاري، 30 مليار ريال يمني، بينما الدفعة الأخيرة، والتي وصلت الأحد، بلغت 40 مليار ريال يمني.

إرم نيوز