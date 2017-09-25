وزير الشباب والرياضة يهنئ الرئيس هادي بمناسبة عيد ثورة 26 سبتمبر

رفع معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري برقية تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد ثورة "26 سبتمبر "

وجاء ذالك في رسالة بعث بها إلى الرئيس هادي في محل إقامته بالرياض .

وقد جاء في الرسالة مايلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية المحترم

تحية الثورة والجمهورية وبعد

يطيب لي باسمي شخصيا ونيابة عن الشباب والرياضيين في داخل الوطن وخارجة ان نبارك لكم ومن خلالكم الى شعبنا اليمني العظيم وقواته المسلحة واخواننا في المقاومة الوطنية بمناسبة العيد الـ 55 الثورة اليمنية الام ( 26 سبتمبر ذ962م)، ثور التحرر من الظلم والاستبداد والكهنوت والتخلف والجهل والمرض.

واذ نرفع لكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بذكرى الثورة املين من الله تعالى ان تهل علينا الذكرى القادمة، وقد تخلص شعبنا من مآسي وجراح الحرب التي اشعلتها عصابة الانقلاب ضد الشعب والوطن والشرعية الدستورية.

كما نجدد لكم العهد والوفاء بالعمل تحت قيادتكم حتى القضاء على عصابة الانقلاب واستعادة الدولة المنهوبة وبناء اليمن الاتحادي الجديد وفقا للمرجعيات الدولية والاتفاقية الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وفي المناسبة العظيمة نتذكر بإجلال واعزاز تضحيات شعبنا وخيرة رجاله في القوات المسلحة والمقاومة الوطنية في سبيل التصدي لقوى العمالة والخيانة – مليشيا الحوثي وعفاش – التي ارادت العودة ببلادنا الى عهود التخلف والكهنوت والامامة وفرض الحكم السلالي المقيت.

ونسال الله ان يعيد علينا العيد وشعبنا اليمني العظيم في خير وسلام دائمين ، وان يجعل من اعوامنا القادمة اعوام خير وسلام دافقة بالنور مشعة بالعطاء.

الرحمة للشهداء الابرار والشفاء للجرحى والنصر لليمن.

وشكرا

نايف صالح البكري

وزير الشباب والرياضية

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