قال الشخصية الاجتماعية العدنية البارزة "خالد شفيق امان" ان أطراف في التحالف العربي هي من تقف خلف عرقلة عمل المحافظ عبدالعزيز المفلحي .

وعبر "امان" عن خيبة امله لتردي الأوضاع في "عدن".

وقال معبرا عن الوضع :" ابناء واهالي عدن :

شكرا تحالف " الحزم" لأنكم اوقفتم عملية البناء والتنمية الحقيقية في عدن ،

شكرا لكم على عرقلة مشاريع إعادة إعمار عدن وإعادة بناء بيوت ومساكن الناس الغلابة التي دمرتها صواريخكم ،

شكرا لتلاعبكم بأوجاعنا بإبقاء ازمات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الضرورية الصحية والبيئية

التي بإستمرارها وتفاقمها في فصل الصيف مات عدد يوازي من سقطوا في الحرب من الناس المكلومين المفجوعين الجائعين والمرضى ،

شكرا على اشياء كثيرة قدمتموها لتبقى عدن تجتر مآسي الحرب وفجائعها العالقة في اذهان نسائها واطفالها وشيبانها ،

شكرا لأنكم اوقفتم محافظ عدن "المفلحي" الذي وعدنا وكاد ويوفى بوعده لإعادة عدن الى مكانتها الطبيعية في زمنها الجميل.

المزيد في أخبار وتقارير القبائل تساعد في تثبيت الوضع الأمني بالمديريات الوسطى بمحافظة أبين أكد مسؤولون محليون للمشارق أن رجال القبائل لعبوا دوراً مهماً في تحرير مديريات لودر ومودية والوضيع الوسطى بمحافظة أبين من القاعدة، وأنهم يساعدون القوات اليمنية امان : هذه هي الاطراف التي عرقلت عمل المحافظ المفلحي في عدن قال الشخصية الاجتماعية العدنية البارزة "خالد شفيق امان" ان أطراف في التحالف العربي هي من تقف خلف عرقلة عمل المحافظ عبدالعزيز المفلحي . وعبر "امان" عن خيبة امله لتردي طيران التحالف بصعدة يوقف لأول مرة القصف بالقنابل ويلقي أشياء أخرى اوقف طيران التحالف العربي يوم الاثنين أعمال القصف التي كانت تستهدف مناطق عدة بمحافظة صعدة والقى بدلا عنها اشياء أخرى مختلفة . ويوم الاثنين قال سكان محليون