طيران التحالف بصعدة يوقف لأول مرة القصف بالقنابل ويلقي أشياء أخرى

اوقف طيران التحالف العربي يوم الاثنين أعمال القصف التي كانت تستهدف مناطق عدة بمحافظة صعدة والقى بدلا عنها اشياء أخرى مختلفة .

ويوم الاثنين قال سكان محليون لصحيفة "عدن الغد" بمديرية مديرية رازح بمحافظة صعدة ان الطيران القى ولاول مرة منذ اندلاع الحرب منشورات تحذيرية للسكان .

وهرع مواطنون إلى المناطق التي القيت فيها هذه المنشورات حيث ظن بعض المواطنين أنها رزم مالية بداية الأمر قبل ان يكتشفوا أنها منشورات تحذيرية .

وفي هذه المنشورات حذر التحالف العربي من استخدام ميليشيا الحوثي للاراضي اليمنية والاطفال .

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