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طيران التحالف بصعدة يوقف لأول مرة القصف بالقنابل ويلقي أشياء أخرى

الاثنين 25 سبتمبر 2017 03:22 مساءً
صعدة ((عدن الغد)) خاص:

 

اوقف طيران التحالف العربي يوم الاثنين أعمال القصف التي كانت تستهدف مناطق عدة بمحافظة صعدة والقى بدلا عنها اشياء أخرى مختلفة .

ويوم الاثنين قال سكان محليون لصحيفة "عدن الغد" بمديرية مديرية رازح بمحافظة صعدة ان الطيران القى ولاول مرة منذ اندلاع الحرب منشورات تحذيرية للسكان .

وهرع مواطنون إلى المناطق التي القيت فيها هذه المنشورات حيث ظن بعض المواطنين أنها رزم مالية بداية الأمر قبل ان يكتشفوا أنها منشورات تحذيرية .

وفي هذه المنشورات حذر التحالف العربي من استخدام ميليشيا الحوثي للاراضي اليمنية والاطفال .


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