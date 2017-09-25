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رئيس الوزراء يؤكد اعتزام الحكومة على مطاردة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي

الاثنين 25 سبتمبر 2017 02:30 مساءً
عدن (عدن الغد) سبأ نت:

أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اعتزام الحكومة على مطاردة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي والعمل على تجفيف منابعه..مشيداً بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على عناصر التنظيم في بعض مديريات محافظة أبين.

جاء ذلك، خلال استقباله اليوم في قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن محافظ محافظة أبين اللواء أبو بكر حسين ،بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري.

واستمع رئيس الوزراء من المحافظ إلى شرحٍ مفصلٍ عن الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة، واطلع على تفاصيل الخطة العسكرية التي اتخذت لمداهمة أوكار عناصر القاعدة وأدت إلى إلقاء القبض على عدد من قياداتها، وذلك بتعاون أبناء محافظة أبين وبإسناد قوات التحالف العربي..مؤكداً استقرار الحالة الأمنية في المحافظة بمختلف مديرياتها.

وتطرق اللقاء إلى بحث استكمال المشاريع التي أقرتها الحكومة في الكهرباء وإنزال مناقصة 30 ميجاوات وإيجاد مشاريع خدمية في مختلف مديريات المحافظة وخاصة التي شهدت مؤخراً مواجهات قتالية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الجاهزية القتالية ورفع الحس الأمني وتفعيل الدور الاستخباراتي لمواجهة كل من يعبث بأمن واستقرار المواطن ويزعزع السكينة العامة.. مؤكداً أن حفظ الأمن والاستقرار في أبين سيعكس نفسه على محافظة عدن ولحج والضالع. 

من جانبه، عبر محافظ ابين عن شكر أبناء المحافظة لفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء على الاهتمام الذي يوليانه للمحافظة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. مشيراً إلى أن زيارة رئيس الوزراء إلى المحافظة كان لها مابعدها من إيجابيات في تحسن الخدمات الأساسية والأمن العام. 

حضر اللقاء، كلاً من وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، والاشغال العامة الدكتور معين عبدالملك ووزير الدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور.

 

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تعليقات القراء
278953
[1] الجبارى أطردوه من عدن
الاثنين 25 سبتمبر 2017
شمسون | حضرموت
اليش هدا الكلب الجبارى يدخل عدن بكره بايجى كا تيوشا بن دغر يروضكم يا اهل الجنوب شوى شوى وبايدخلها كلها



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