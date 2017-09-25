اليمن.. وفيات وباء الكوليرا في ارتفاع
الاثنين 25 سبتمبر 2017 02:04 مساءً
(عدن الغد) العربية نت:
(عدن الغد) العربية نت:
أعلنت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها أن عدد وفيات #الكوليرا في #اليمن ارتفع إلى ألفين و110 حالات، منذ بداية تفشي الوباء قبل 5 أشهر.
وتم تسجيل 725 ألفاً و488 حالة إصابة مشتبهة بالمرض في 22 محافظة حتى مساء السبت خلال نفس الفترة، وفق المنظمة.
كما أشارت إلى أن محافظة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، غرب اليمن، هي الأعلى من حيث عدد الإصابات، بإجمالي 94 ألفا و864 حالة. وتبقى محافظة حجة الواقعة شمال غربي البلاد هي الأعلى في عدد الوفيات بواقع 398 حالة.
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