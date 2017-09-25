اختطف مسلحون مجهولون، صباح اليوم الإثنين، مواطنا أمريكيا يعمل في شركة نفطية من أحد شوارع صنعاء.

وتداولت وسائل إخبارية يمنية إن أمريكيا يعمل في شركة صافر النفطية تعرض للخطف، دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن الجهة التي تقف خلف العملية.

يشار إلى أن الحوثيين اختطفوا أمريكيين، في وقت سابق، بتهمة التجسس قبل أن يفرجوا عنهم في صفقات لم يعرف تفاصيلها.

المزيد في أخبار وتقارير مسلحون مجهولون يختطفون امريكيا من أحد شوارع صنعاء اختطف مسلحون مجهولون، صباح اليوم الإثنين، مواطنا أمريكيا يعمل في شركة نفطية من أحد شوارع صنعاء. وتداولت وسائل إخبارية يمنية إن أمريكيا يعمل في شركة صافر النفطية صحيفة سعودية: القوات الحكومية تبدأ تنفيذ خطة تطويق معقل الحوثيين من عدة محاور كشفت صحيفة "الوطن" السعودية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، عن بدء الشرعية اليمنية، في تنفيذ خطة تطويق صعدة، معقل الحوثيين، من عدة محاور ونقلت الصحيفة عن مصادر في محمد علي الحوثي يوضح حقيقة تعيين ابنته في منصب هام وضح رئيس اللجان الثورية لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي حقيقة تعيين ابنته في منصب وكيلة وزارة في حكومة صنعاء . وقال الحوثي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي