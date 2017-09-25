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مسلحون مجهولون يختطفون امريكيا من أحد شوارع صنعاء

نقطة تفتيش في صنعاء - أرشيف
الاثنين 25 سبتمبر 2017 01:24 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

اختطف مسلحون مجهولون، صباح اليوم الإثنين، مواطنا أمريكيا يعمل في شركة نفطية من أحد شوارع صنعاء.

وتداولت وسائل إخبارية يمنية إن أمريكيا يعمل في شركة صافر النفطية تعرض للخطف، دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن الجهة التي تقف خلف العملية.

يشار إلى أن الحوثيين اختطفوا أمريكيين، في وقت سابق، بتهمة التجسس قبل أن يفرجوا عنهم في صفقات لم يعرف تفاصيلها.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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