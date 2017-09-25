وضح رئيس اللجان الثورية لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي حقيقة تعيين ابنته في منصب وكيلة وزارة في حكومة صنعاء .

وقال الحوثي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان ما تم تداوله عن تعيين ابنته في منصب وكيلة وزارة غير صحيح .



وقال في تغريدته : كثير يتداول هذه المذكرة ويعتقد ان المذكورة ابنة لي” اقول لكم والله الذي يهب لمن يشاء لا يوجد لدي بنات على الاطلاق لا كبار ولا صغار والحمد لله.



وكان نشطاء وإعلاميون قد تدالوا مذكرة صادرة من رئيس الوزراء في حكومة الحوثي وصالح تفيد بتعيين "نوال محمد الحوثي " وكيلة وزارة الإدارة المحلية .

المزيد في أخبار وتقارير محمد علي الحوثي يوضح حقيقة تعيين ابنته في منصب هام وضح رئيس اللجان الثورية لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي حقيقة تعيين ابنته في منصب وكيلة وزارة في حكومة صنعاء . وقال الحوثي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي مداخلة جنوبية في ندوة الارهاب وحقوق الإنسان تدعو للتناول الواضح للقضية الجنوبية وجهت مداخلتا المجموعة الجنوبية في ندوة الإرهاب وحقوق الإنسان التي عقدت على هامش الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف - دعوة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتناول الواضح مؤسسة خليفة بن زايد تعيد البصر لطفل من ضحايا الحرب في اليمن الطفل حاتم الشيوحي ذو الـ10 سنوات أحد ضحايا الحرب في اليمن، فقد بصره نتيجة تعرضه لإصابة خطرة، بسبب شظايا عبوة ناسفة زرعها الانقلابيون، ما أدى إلى فقدانه البصر بشكل