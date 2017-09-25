محمد علي الحوثي يوضح حقيقة تعيين ابنته في منصب هام
محمد علي الحوثي رئيس اللجان الثورية لجماعة الحوثي
الاثنين 25 سبتمبر 2017 10:12 صباحاً
صنعاء(عدن الغد)خاص:
صنعاء(عدن الغد)خاص:
وضح رئيس اللجان الثورية لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي حقيقة تعيين ابنته في منصب وكيلة وزارة في حكومة صنعاء .
وقال الحوثي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان ما تم تداوله عن تعيين ابنته في منصب وكيلة وزارة غير صحيح .
وقال في تغريدته : كثير يتداول هذه المذكرة ويعتقد ان المذكورة ابنة لي” اقول لكم والله الذي يهب لمن يشاء لا يوجد لدي بنات على الاطلاق لا كبار ولا صغار والحمد لله.
وكان نشطاء وإعلاميون قد تدالوا مذكرة صادرة من رئيس الوزراء في حكومة الحوثي وصالح تفيد بتعيين "نوال محمد الحوثي " وكيلة وزارة الإدارة المحلية .
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