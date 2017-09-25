الجيش اليمني يحبط هجوماً للانقلابيين في عسيلان

أحبط الجيش اليمني، هجوماً شنته مليشيات الانقلابيين على مواقع تمركز الجيش بمديرية عسيلان، التابعة لمحافظة شبوة النفطية، جنوب شرقي اليمن، فيما أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الحل العسكري هو الأرجح للأزمة اليمنية، في ظل تعنت مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح، التي ما زالت تستمد قرارها من إيران، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، سهلت توسع مليشيات الحوثي في اليمن، لأنه لم يكن يفكر إلا في مصلحته.

وأحبط الجيش اليمني، هجوماً شنته مليشيات الانقلابيين على مواقع تمركز الجيش بمديرية عسيلان

وقال مصدر في الجيش اليمني، إن اشتباكات عنيفة اندلعت أمس، بين قوات الجيش والمليشيات الانقلابية شرقي عسيلان.

الحل العسكري

على صعيد آخر، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الحل العسكري هو الأرجح للأزمة اليمنية، في ظل تعنت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، التي ما زالت تستمد قرارها من إيران.. مشيراً إلى أن حكومة الشرعية، وعلى الرغم من ذلك، ستظل تمد يدها للسلام، لأنها المسؤولة عن الشعب وعن رفع المعاناة عنه.

ولفت الرئيس اليمني في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية" الفضائية، إلى أن مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، تسيطر على ما يقارب 70 في المئة من موارد الدخل القومي، كالضرائب وإيرادات الشركات والمصانع العامة، ومع هذا، يطالبون الحكومة بدفع مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها..

رفض الخطة

وأضاف هادي أن المليشيات الانقلابية، رفضت الخطة بسبب حجم العائدات المالية من الميناء، والتي تستحوذ عليها المليشيات، وتستخدمها لتمويل عملياتها العسكرية ضد المدنيين في المحافظات.. لافتاً إلى أن المليشيات رفضت أيضاً مقترحاً بتوريد إيرادات الميناء إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، وصرف مرتبات الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم عن طريقه.

وتحدث هادي عن موقف الإدارة الأميركية السابقة والحالية من الأزمة اليمنية، وقال إن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، كان مهتماً جداً بنجاح الاتفاق النووي مع إيران، لذلك لم يكن لديه مانع في السماح لها بالتوسع، وهو ما دفع وزير خارجيته جون كيري، إلى التقدم بمقترح رفضته الحكومة، لأنه يقدم دعماً كبيراً للمليشيات.

العمل الإنساني

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق جهود الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتم خلال الاجتماع، استعراض جهود مجلس التعاون ودوره في العمل الإنساني والتنموي، ومناقشة آلية الاجتماعات الأسبوعية التي يستضيفها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الرياض حول الوضع الإنساني في اليمن.