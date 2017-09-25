رئيس الوزراء يشرف على تسليم شركة الكريمي مرتبات محافظة تعز
الاثنين 25 سبتمبر 2017 07:18 صباحاً
عدن ( عدن الغد ) سبأ :
عدن ( عدن الغد ) سبأ :
أشرف رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،يوم أمس الأحد ،على تسليم شركة الكريمي للصرافة المبالغ المخصصة لمرتبات محافظة تعز مبلغاً وقدرة خمسة مليار وخمسمائة وسته مليون وسبعمائة واثنين وأربعون الف ريال ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
كما أشرفت وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبتعاون كادر البنك المركزي على صرف المرتبات والذي من المفترض أن يبدا توزيع المبلغ صباح يوم غد على كافة فروع الكريمي في المحافظة وفروعه في المديريات.
وتوجهت الحكومة بالشكر والتقدير لكل من ساهم في نقل العملة وتوزيعها خلال الساعات الماضية.