MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 25 سبتمبر 2017 07:53 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير صحيفة خليجية تكشف عن تحركات غير معلنة للحوثيين والرئيس السابق في قبائل محيط صنعاء استعدادا لصدام مسلح وشيك
أخبار وتقارير

صحيفة خليجية تكشف عن تحركات غير معلنة للحوثيين والرئيس السابق في قبائل محيط صنعاء استعدادا لصدام مسلح وشيك

الاثنين 25 سبتمبر 2017 07:16 صباحاً
( عدن الغد ) الخليج :

كشفت مصادر قبلية مطلعة عن تحركات غير معلنة ومنفردة للحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح في مناطق محيط صنعاء، في مؤشر على تفاقم حدة الخلافات بين طرفي التحالف الانقلابي. وأكد الشيخ صالح عبد الكريم مريط؛ أحد الوجاهات القبلية الشابة في محافظة صنعاء في تصريح ل«الخليج»، أن ممثلين للرئيس المخلوع والحوثيين يتنقلون بشكل منفصل في مناطق محيط صنعاء، مشيراً إلى أن أنهم ينقلون رسائل متقاطعة من زعيم جماعة الحوثي وصالح لمشائخ القبائل.

 


وأشار إلى أن ممثلي الحوثيين طالبوا مشائخ القبائل الموالين للرئيس المخلوع بالتخلي عن التحالف مع الأخير مقابل حصولهم على امتيازات مالية، وتعزيز نفوذهم في مناطقهم من قبل الميليشيات المتمردة، فيما طالب ممثلو الرئيس المخلوع معظم قبائل مناطق الطوق الأمني لصنعاء برفض أي ضغوط للحوثيين لإمداد الميليشيات بمقاتلين جدد وإرسالهم إلى الجبهات ومساندة قوات الحرس الجمهوري في معسكري ريمة حميد، وضبوة، في حال طرأ صدام مسلح مع ميليشيات الحوثي.

 


واعتبر مريط، أن التحركات المنفردة للحوثيين والرئيس المخلوع في محيط صنعاء، والرسائل المتقاطعة التي ينقلها ممثلوهما إلى مشائخ القبائل، تؤكد أن التحالف الناشئ بينهما على وشك الانفراط، وهو ما يرجح احتمالات حدوث صدامات مسلحة بين الجانبين.

 


من جهة أخرى أكد الناشط الاجتماعي في محافظة صنعاء حميد عبد الرحمن فراص، في تصريح ل «الخليج» أن ثمة توجسات متصاعدة لدى الحوثيين من تحركات ممثلين للرئيس المخلوع في مناطق محيط صنعاء، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي عززت انتشار مسلحيها في مناطق سكنية أُنشئت حديثاً، وتقطنها عائلات لقيادات ميدانية حوثية وأنصار موثوق في ولائهم للجماعة، إلى جانب تخزين أسلحة متنوعة في منازلهم لمواجهة احتمالات لجوء صالح إلى حلفائه من مشائخ قبائل محافظة صنعاء، في حال طرأ صدام مسلح بين الميليشيات وقوات الحرس الجمهوري. وكشفت مصادر عسكرية مطلعة عن تنامي مخاوف الحوثيين من دوافع صالح لنقل أسلحة ومعدات عسكرية متوسطة وثقيلة، ومن ضمنها صواريخ كورية الصنع تتفوق في مداها على صواريخ سكود، من مخازن في معسكر ريمة حميد، إلى مواقع أخرى غير معروفة. 

 


ولفتت إلى أن السبب غير المعلن وراء إصرار الحوثيين وتحركاتهم الأخيرة لتطويق معسكر ريمة حميد، الكائن في مديرية سنحان؛ مسقط رأس الرئيس المخلوع، يتمثل في توجسات متصاعدة من تحركات سرية، وعمليات نقل غير معلنة لأسلحة ومعدات من المعسكر إلى مواقع أخرى غير معلومة.


المزيد في أخبار وتقارير
مؤسسة خليفة بن زايد تعيد البصر لطفل من ضحايا الحرب في اليمن
الطفل حاتم الشيوحي ذو الـ10 سنوات أحد ضحايا الحرب في اليمن، فقد بصره نتيجة تعرضه لإصابة خطرة، بسبب شظايا عبوة ناسفة زرعها الانقلابيون، ما أدى إلى فقدانه البصر بشكل
الجيش اليمني يحبط هجوماً للانقلابيين في عسيلان
أحبط الجيش اليمني، هجوماً شنته مليشيات الانقلابيين على مواقع تمركز الجيش بمديرية عسيلان، التابعة لمحافظة شبوة النفطية، جنوب شرقي اليمن، فيما أكد الرئيس اليمني
رئيس الوزراء يشرف على تسليم شركة الكريمي مرتبات محافظة تعز
أشرف رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،يوم أمس الأحد ،على تسليم شركة الكريمي للصرافة المبالغ المخصصة لمرتبات محافظة تعز مبلغاً وقدرة خمسة مليار وخمسمائة


الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
حصري -جنود جنوبيون يتوجهون إلى صنعاء لمقابلة لجان عسكرية
الحوثيون يلوحون بصفقة مع «الإصلاح»
سياسي جنوبي: لن نقبل إهانة هادي أو أي جنوبي آخر في وطنه
مقتل امرأة إثر مداهمة لقوات الحزام الأمني بحوطة لحج
النائب الاول لمدير أمن العاصمة عدن يتفقد الاصدار الالي والنيابة
مقالات الرأي
راهنت عليه!  مبروك التخرج لأحمد ووالديه يبدأ الفن لا من اللحم والدم؛ بل من المكان، والزمان من الفضاء،
  مناشدة الى الاب القائد فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل في التوجية بسرعة تحويل و صرف المكرمة المقررة
حين كان البنك المركزي بصنعاء كان راتب الموظف بعدن يأتي بوقته المعلوم كل ثلاثون يوم, وعلى داير مليم لا ينقص
العام الدراسي الجامعي 2017-2018 بدأ هذا العام مبكرا اعتبارا من النصف الثاني من شهر سبتمبر 2017 في معظم كليات
النحيب لا يعني أكثر من انهم فقدوا الدجاجة التي تبيض ذهباً . حاصروا جمهورية سبتمبر في قصورهم وشركاتهم وضياعهم
انتهى مؤتمر الحوار من أعماله في الخامس والعشرين من يناير 2014 بنتائج مرجوة إذ جاءت كما يُريدها الشعب المقهور
بعد ان أكمل العم سالم المكالمة تنهد ثم قال: يا بني اول نتفق أنا وأنت أن "الدحبشه" سلوك وبعدين نكمل "المناقشة" هل
قيل الكثير في المآلات التي تنتظر الجنوب بعد ما عصفت به خلال نصف قرن من الزمن و أمعنت في تدميره سياسيا
صحيح أن مستشفى ابن خلدون في حوطة لحج يفتقد للكثير من الإمكانيات والخدمات والعناية الصحية ، مؤخرًا تزايدت حدة
الأستاذ الكبير والصحفي القدير يحيى عبدالرقيب الجبيحي ونجله "حمزه" المعتقلان في سجن الأمن السياسي منذ اكثر من
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف سلامة لمدير عام مديرية المعلا بعدن
64 شمعة لـ(ابو سمره)
وفيات
رئيس الحركة الشبابية بالجامعات الجنوبية يعزي في وفاة المناضل شوارب
قيادات المقاومة الجنوبية واتحاد شباب الجنوب في الضالع تنعي المناضل الجسور عباس السفياني
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017