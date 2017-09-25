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الشرعية تبدأ تطويق صعدة لخنق الحوثي

الاثنين 25 سبتمبر 2017 07:10 صباحاً
( عدن الغد ) الوطن السعودية :

كثفت قوات الجيش الوطني اليمني بمساندة مباشرة من قوات التحالف العربي من عملياتها العسكرية في محافظة صعدة مسقط رأس زعيم ميليشيا الحوثيين المتمردة عبدالملك الحوثي، من عدة محاور، بهدف عزل صعدة عن العاصمة صنعاء بالدرجة الأولى وعن بقية المديريات والمحافظات التي يسيطر عليها المتمردون.

 

 

وأكد مصدر في قوات الشرعية في تصريحات إلى «الوطن» البدء في تنفيذ خطة تطويق صعدة بمهاجمة مواقع تمركز ميليشيا الحوثي وحليفهم المخلوع علي صالح ومعسكراتهم في مديريات حجة وسحار وكتاف وحيدان ومحافظة عمران.

 


كما أشار مصدر محلي داخل المقاومة اليمنية في صعدة إلى أن الخطة هدفها تطويق وحصار صعدة من قبل قوات الحكومة الشرعية وبدعم مباشر من قوات التحالف العربي وعزلها عن بقية المحافظات، مما يعني تقويض تأثير الجماعة، وإسقاط سلطتها فعلياً في العاصمة صنعاء.

 

 

هجوم عنيف
شنت مقاتلات التحالف العربي أمس عشرات الغارات على محافظة صعدة في مديريات باقم سحار وحيدان وكتاف والصفراء، واستهدف الهجوم العنيف والمتواصل معسكرات لميليشيا الحوثي وحليفهم المخلوع علي صالح، وأكد مصدر أمني يمني أن مقاتلات التحالف ألحقت أضرارا كبيرة وتم تدمير قوات المتمردين. 

 


كما اندلعت في جبهة العلم والعكدة شرق مديرية عسيلان في شبوة مواجهات عنيفة بعد أن حاولت المليشيا الانقلابية التسلل إلى أحد مواقع الجيش والمقاومة في الجبهة، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل بعد أن تصدى الجيش الوطني ورجال المقاومة لتلك المحاولات.

 


مقتل قيادي بالميليشيات في حجة 
أعلنت المنطقة العسكرية، مساء أول من أمس، عن مقتل أركان حرب الأمن المركزي بمحافظة حجة في المواجهات الدائرة في جبهة حرض.

 


وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان على «فيسبوك»، إن أركان حرب الأمن المركزي بمحافظة حجة عمار أبوخرفشة التابع للحوثيين، قتل مع العشرات من عناصر الانقلابيين خلال المعارك التي دارات بين قوات الجيش الوطني والحوثيين الجمعة الماضي. وأشار المركز إلى أن المواجهات الدائرة في جبهتي حرض وميدي، كبدت جماعة الحوثي وحليفها صالح، خسائر فادحة في العتاد والأرواح. ويعتبر أبوخرفشة القيادي الحوثي الثاني الذي لقي مصرعه خلال ثلاثة أيام في جبهة حرض بعد فؤاد الجبري «أبوأمجد» مسؤول الإمداد والإسناد بجبهة حرض الحدودية.

 


الجدير بالذكر أن عمار أبوخرفشة هو شقيق المشرف الأمني للميليشيا لمحافظات حجة والمحويت والحديدة نائف أبوخرفشة. 


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