سفارة اليمن في ليبيا تقيم احتفالاً بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة سبتمبر المجيدة
الأحد 24 سبتمبر 2017 11:26 مساءً
طرابلس ((عدن الغد)) خاص:
طرابلس ((عدن الغد)) خاص:
دعت السفارة اليمنية في ليبيا أبناء الجالية اليمنية للحضور والمشاركة في احتفال تقيمه بمناسبة الذكرى الـ 55 لثورة سبتمبر المجيدة ..
وسيقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017م تحت شعار (26 سبتمبر .. الجمهورية تنتصر ) وذلك في مقر إقامة السفير اليمني بالعاصمة الليبية طرابلس من الساعة 5 – 8 مساءًا ..
ويتوقع أن يشهد الاحتفال كلمات معبرة وبرامج توعوية مختلفة تحيي الذكرى الخالدة التي تشهد استهدافاً جلياً من قبل الانقلابيين منذ احتلاهم صنعاء 2014م .
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