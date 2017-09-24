زعمت أن هادي “رهن الإقامة الجبرية في الرياض”.. توكل كرمان تصعد هجومها على التحالف العربي منذ بدء مقاطعة قطر

مع استمرار مقاطعة دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لقطر إثر اتهامها بدعم الإرهاب، يبدو أن غضب إخوان اليمن تجاه الدولتين، وصل ذروته من خلال المجاهرة بمهاجمة التحالف العربي في اليمن بتهمة غريبة اعتبرها ناشطون بعيدة عن الواقع.

الناشطة الإخوانية توكل كرمان، وصلت بمهاجمتها للتحالف العربي حد زعم أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رهن إقامة جبرية في السعودية.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت كرمان إن “التحالف العربي يمنع الرئيس هادي من العودة إلى عدن ويبقيه رهن الإقامة الجبرية بالرياض، هذا تحالف لمنع عودة الشرعية، ولاحتلال أجزاء من البلاد”.

وأضافت “الرئيس هادي رهن الاقامة الجبرية بالرياض ومطرود من قبل التحالف من عدن وممنوع من العودة إليها، فما الفرق بين التحالف وبين الانقلاب الفاشي”.

وقوبلت تغريدات توكل كرمان عن هادي والتحالف العربي بانتقادات حادة من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنها تعكس خلفيتها الإخوانية المتدثرة بالدفاع عن مصالح الشعب اليمني.

وقال عايض عبدالله القرني “الرئيس هادي ليس رهن الإقامة الجبرية فهو معزز مكرم ويزور جميع الدول بحرية تامة ولم يعد إلى عدن حفاظاً على سلامته وسلامة الشرعية”.

وفي الاتجاه نفسه قال جمال محمد النخعي “يا توكل– هادي يتكلم على المنابر الدولية ويترافع عن الوطن ع مائدة الدبلوماسية العالمية–والرهن –والنبذ –لا يليق الا بك؟!”.

الناشط أنيس يحيى علق بدوره متسائلا “هل وصل بالإخوان المسلمين الحقد والكذب على المملكة إلى هذه الدرجة؟.. وإن من ناصر الرئيس هادي والشرعية يجعلهم تحت الاقامة الجبرية”.

وزعمت الناشطة الإخوانية أن التحالف العربي “يحصي قيمة القذائف وطلعات الطيران التي يدمر بها البلاد ويعدها مساعدات لليمن” على حد قولها.

ورد نشطاء يمنيون بغضب على مزاعم كرمان، حيث قال هاشمي “مالكِ كالحرباء تتلوني كل يوم لون يوم مع الشرعية ويوم عفاشية واخر العهر مع الشيعة المجوس شغل رقاصات”.

وأضاف مغرد آخر “حائزه على جائزة نوبل للسلام وتتكلمين بدون مصداقية، وتتبجحين وانتي ماشفتي ولاحسيتي بالحرب وآلامها”.

وكشفت مواقف قيادات وناشطي إخوان اليمن بشأن قطر، العلاقة القوية التي تربط الجماعة بالدوحة، كما كشفت وقوفهم ضد السعودية والإمارات وبقية دول التحالف، في الوقت الذي تتواجد فيه عناصر الجماعة وقياداتها في هرم الحكومة الشرعية المتواجدة في الرياض.

ويرى إخوان اليمن أن قطر حليف للجماعة بينما يرون في تحالف السعودية والإمارات خطرا يهدد مستقبل الجماعات وحلفاءها من التيارات المتشددة.