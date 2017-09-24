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الأمم المتحدة: أسر يمنية اضطرت للعيش في الكهوف بسبب الحرب‎

الأحد 24 سبتمبر 2017 05:48 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن “أسرًا يمنية اضطرت للعيش في الكهوف، بسبب الحرب المتفاقمة في البلاد”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، على حسابه بموقع “تويتر”.

وذكر المكتب، أن “أكثر من 10% من اليمنيين يعانون من النزوح”.

ويبلغ عدد السكان اليمنيين إجمالًا نحو 27 مليون نسمة”.

وأضاف أن “بعض الأسر اضطرت للعيش في الكهوف أو مساكن بدائية في ظل الافتقار إلى مرافق إيواء أساسية”.

وأوضح تقرير للمكتب نفسه، الأربعاء الماضي، أن “78% من الأسر اليمنية باتت تعيش وضعًا اقتصاديًا أسوأ مما كانت عليه قبل سنتين”.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.


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