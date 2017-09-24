قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن “أسرًا يمنية اضطرت للعيش في الكهوف، بسبب الحرب المتفاقمة في البلاد”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، على حسابه بموقع “تويتر”.

وذكر المكتب، أن “أكثر من 10% من اليمنيين يعانون من النزوح”.

ويبلغ عدد السكان اليمنيين إجمالًا نحو 27 مليون نسمة”.

وأضاف أن “بعض الأسر اضطرت للعيش في الكهوف أو مساكن بدائية في ظل الافتقار إلى مرافق إيواء أساسية”.

وأوضح تقرير للمكتب نفسه، الأربعاء الماضي، أن “78% من الأسر اليمنية باتت تعيش وضعًا اقتصاديًا أسوأ مما كانت عليه قبل سنتين”.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

المزيد في أخبار وتقارير الأمم المتحدة: أسر يمنية اضطرت للعيش في الكهوف بسبب الحرب‎ قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن “أسرًا يمنية اضطرت للعيش في الكهوف، بسبب الحرب المتفاقمة في البلاد”. جاء ذلك في تدوينة نشرها مكتب الأمم المتحدة مصدر: وصول دفعة جديدة من الاموال المطبوعة الى عدن قال مصدر في مطار عدن الدولي أن دفعة جديدة من الاموال المطبوعة في روسيا ستصل الى المطار خلال الساعات القادمة. وقال المصدر لـ(عدن الغد) أن سلطات مطار عدن الدولي أجرت سياسيون: مبادرة ولد الشيخ فشلت والمليشيات لن تسلم الحديدة إلا بالحسم العسكري أكد سياسيون يمنيون أن مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ فشلت بعد رفضها من قبل مليشيات الحوثي وصالح وعدم قدرة الأمم المتحدة على إقناعها أو إجبارها