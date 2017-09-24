حصري -جنود جنوبيون يتوجهون إلى صنعاء لمقابلة لجان عسكرية
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
توجه المئات من الجنود الجنوبيين المنتسبين لألوية الدفاع الجوي والطيران إلى العاصمة اليمنية صنعاء استجابة لدعوة أطلقتها قيادة الجيش في صنعاء خلال الـ 3 أيام مضت .
وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان المئات من العسكريين الجنوبيين غادروا صنعاء للقاء لجان عسكرية في حين من المقرر ان يداوم بعضهم بمقارهم العسكرية في صنعاء والتي كانوا قد غادروها قبل الحرب.
وبحسب المصادر فإن العسكريين الذين غادروا "عدن" صوب صنعاء ينتمون للوحدات العسكرية التالية: اللواء العاشر - ولواء 22 رادار - لواء 90 طيران - 180 جوي -170 جوي -120 جوي -110 شرطة جوية حيث من المقرر ان يقابلون لجان عسكرية وان يتسلموا نصف مرتب .
وغادر الآلاف من العسكريين الجنوبيين العاصمة اليمنية صنعاء عند اندلاع الحرب الأخيرة .
وظل العسكريون في "عدن" بمنازلهم دون ان يتم ترتيب أوضاعهم من قبل الحكومة الشرعية اليمنية .
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