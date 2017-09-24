وزير الزراعة يناقش مع نظيره المصري اوجه التعاون المشترك بين البلدين
الأحد 24 سبتمبر 2017 03:11 مساءً
القاهرة (عدن الغد) سبأنت :
القاهرة (عدن الغد) سبأنت :
اقش وزير الزراعة والري المهندس احمد الميسري اليوم مع نظيره المصري الدكتور عبدالسلام البناء عدد من القضايا التي تهم القطاع الزراعي واوجه التعاون المشترك بين البلدين .
واستعرض المهندس الميسري ما تعرض له القطاع الزراعي في بلادنا من تدمير من قبل الانقلابيين التي تسببت في دمار البنيه التحتية الزراعية وعدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي .
وتطرق الوزير الميسري الى عدد من البرامج والمشاريع التي تحتاج لها بلادنا وبالذات في مجال التدريب والتأهيل في مختلف المجالات الزراعية النباتية والحيوانية .
من جانبه ابدى الوزير المصري استعداد وزارته تقديم الدعم لما من شانه مساعدة اليمن وبالذات في القطاع الزراعي وتقديم الخبرات اللازمة في مختلف الجوانب الزراعية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها