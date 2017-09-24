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وزير الزراعة يناقش مع نظيره المصري اوجه التعاون المشترك بين البلدين

الأحد 24 سبتمبر 2017 03:11 مساءً
القاهرة (عدن الغد) سبأنت :

اقش وزير الزراعة والري المهندس احمد الميسري اليوم مع نظيره المصري الدكتور عبدالسلام البناء عدد من القضايا التي تهم القطاع الزراعي واوجه التعاون المشترك بين البلدين .

واستعرض المهندس الميسري ما تعرض له القطاع الزراعي في بلادنا من تدمير من قبل الانقلابيين التي تسببت في دمار البنيه التحتية الزراعية وعدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي . 

وتطرق الوزير الميسري الى عدد من البرامج والمشاريع التي تحتاج لها بلادنا وبالذات في مجال التدريب والتأهيل في مختلف المجالات الزراعية النباتية والحيوانية .

من جانبه ابدى الوزير المصري استعداد وزارته تقديم الدعم لما من شانه مساعدة اليمن وبالذات في القطاع الزراعي وتقديم الخبرات اللازمة في مختلف الجوانب الزراعية.


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وزير الزراعة يناقش مع نظيره المصري اوجه التعاون المشترك بين البلدين
اقش وزير الزراعة والري المهندس احمد الميسري اليوم مع نظيره المصري الدكتور عبدالسلام البناء عدد من القضايا التي تهم القطاع الزراعي واوجه التعاون المشترك بين




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