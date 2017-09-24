اليمن.. الحوثي يفرض رسوماً باهظة على المدارس الحكومية

مع بداية العام الدراسي الجديد، فوجئ أولياء أمور طلبة المرحلتين الأساسية والثانوية في المناطق الخاضعة لسيطرة #الميليشيات_ الانقلابية في #اليمن بفرض رسوم تسجيل على الطلبة في المدارس الحكومية مقدارها 5 آلاف ريال على كل طالب، إضافة إلى ألف ريال تدفع شهرياً كرسوم دارسة.

أولياء أمور وشهود عيان أفادوا أن هذه الرسوم الباهظة التي فرضتها #ميليشيات_الحوثي تسببت في حرمان آلاف الطلبة من الالتحاق بمدارسهم الحكومية لعدم قدرة أسرهم على دفع الرسوم المخالفة للدستور، الذي ينص على مجانية التعليم.

تزامنت هذه الإجراءات مع مخاطر تنفيذ الإضرار الشامل الذي دعت إليه نقابة المعلمين للمطالبة بدفع رواتب نحو 166 ألف مدرس، والذي قد يؤدي إلى حرمان 4 ملايين ونصف المليون تلميذ من مواصلة دراستهم هذا العام.

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