MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 24 سبتمبر 2017 03:11 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير السعودية تسمح للمرأة ولأول مرة بدخول استاد رياضي في اليوم الوطني
أخبار وتقارير

السعودية تسمح للمرأة ولأول مرة بدخول استاد رياضي في اليوم الوطني

الأحد 24 سبتمبر 2017 02:15 مساءً
(عدن الغد) رويترز:

تحتفل السعودية بمرور 87 عاما على إنشائها ببرنامج كبير يشمل عروضا وحفلات موسيقية منها أوبريت كبير مساء السبت سيشهد السماح للنساء بدخول استاد الملك فهد الدولي في الرياض للمرة الأولى.

الاحتفالات جزء من مساع حكومية لتعزيز الفخر الوطني وتحسين نوعية الحياة للسعوديين.

ويقام أيضا حفل موسيقي بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر يشارك فيه 11 موسيقيا عربيا ويشهد عروض ألعاب نارية وألعابا جوية ورقصات شعبية تقليدية.

وقالت سلطانة التي تبلغ من العمر 25 عاما وهي تزين خديها باللونين الأخضر والأبيض لدى دخولها الاستاد مع صديقاتها ”هذه أول مرة آتي فيها إلى الاستاد وأشعر أكثر بأني مواطنة سعودية. الآن استطيع الذهاب إلى أي مكان في بلدي“.

وتابعت تقول ”إن شاء الله سيسمح غدا للنساء بأمور أكبر وأفضل مثل السباحة والسفر“.

وارتدى طفل قميصا عليه عبارة ”أحب السعودية“ وارتدت صبية فستانا أخضر اللون عليه صورتا الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما.

والاحتفالات أحدث عروض ترفيهية ترعاها الدولة في إطار برنامج الإصلاح ”رؤية 2030“ الذي انطلق قبل عامين لتنويع مصادر الاقتصاد وإقامة قطاعات جديدة بالكامل بهدف توظيف الشباب السعودي ولإحداث انفتاح في نمط حياة السعوديين المنغلق.

* لماذا لا ننضم للرجال

 
سعوديات في في استاد الملك فهد الدولي في الرياض لأول مرة في احتفالات بمرور 87 عاما على إنشاء المملكة العربية السعودية يوم السبت. تصوير فيصل الناصر - رويترز.

يحكي الأوبريت يوم السبت قصة تأسيس الدولة السعودية الحديثة بعد سلسلة من المعارك وقبل ثماني سنوات من اكتشاف النفط الذي جعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت أم عبد الرحمن الشهري التي جاءت من تبوك التي تبعد 1100 كيلومتر عن الرياض لدخول الإستاد إنها تأمل أن يسمح للمرأة في المستقبل بحضور مباريات كرة القدم وغيرها من الاحتفالات العامة التي كانت حكرا على الرجل.

وقالت السيدة التي ترتدي نقابا ”لا تتخيل كم نحن سعداء اليوم...نشعر بوجود انفتاح بشأننا“.

وأضافت قائلة ”النساء في كل المستويات الآن، النساء الآن في مجلس الشورى وطبيبات وفي مواقع كبيرة. لذلك لماذا لا ننضم للرجال في أمور (أخرى) تهم بلدنا؟“.

وتتوقع الهيئة العامة للترفيه، وهي الجهة الحكومية المعنية بتنظيم احتفالات اليوم الوطني، حضور نحو 1.5 مليون سعودي الاحتفالات في 17 مدينة عبر أنحاء البلاد لمدة أربعة أيام.

 

وتهدف رؤية 2030 لجلب ما يصل إلى ربع المبلغ الذي ينفقه السعوديون في الخارج حاليا ويقدر بنحو 20 مليار دولار. واعتاد السعوديون على السفر للخارج لحضور عروض وزيارة مراكز تنزه في دبي وغيرها.

ورغم ذلك، فإن احتفالات السبت متاحة مجانا للجمهور.


المزيد في أخبار وتقارير
وزير الزراعة يناقش مع نظيره المصري اوجه التعاون المشترك بين البلدين
اقش وزير الزراعة والري المهندس احمد الميسري اليوم مع نظيره المصري الدكتور عبدالسلام البناء عدد من القضايا التي تهم القطاع الزراعي واوجه التعاون المشترك بين
بعد عام على احتجازه.. الجبيحي حر طليق
أفرجت الميليشيات الانقلابية في صنعاء، بعد ضغوط واحتجاجات دولية، عن الكاتب الصحافي يحيى عبد الرقيب الجبيحي بعد عام من احتجازه في معتقل تابع لجهاز المخابرات الذي
اليمن.. الحوثي يفرض رسوماً باهظة على المدارس الحكومية
مع بداية العام الدراسي الجديد، فوجئ أولياء أمور طلبة المرحلتين الأساسية والثانوية في المناطق الخاضعة لسيطرة #الميليشيات_ الانقلابية في #اليمن بفرض رسوم تسجيل على




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مالك محطة وقود بأبين يزوج ابنته لعامل من عماله مقابل مهر هو الاول من نوعه
هادي يعلن عن حدث سياسي قد يخلط كل الاوراق في عدن
قصة حقيقية : فتاة بلا اهل
ما الذي وجده مواطنون بعدن داخل قرص روتي؟ .. لن تصدق ذلك
تعيين قائد عسكري إماراتي جديد لإدارة ملف عدن والمناطق المجاورة
مقالات الرأي
بعد ان أكمل العم سالم المكالمة تنهد ثم قال: يا بني اول نتفق أنا وأنت أن "الدحبشه" سلوك وبعدين نكمل "المناقشة" هل
قيل الكثير في المآلات التي تنتظر الجنوب بعد ما عصفت به خلال نصف قرن من الزمن و أمعنت في تدميره سياسيا
صحيح أن مستشفى ابن خلدون في حوطة لحج يفتقد للكثير من الإمكانيات والخدمات والعناية الصحية ، مؤخرًا تزايدت حدة
الأستاذ الكبير والصحفي القدير يحيى عبدالرقيب الجبيحي ونجله "حمزه" المعتقلان في سجن الأمن السياسي منذ اكثر من
في كثير من دول العالم التي شهدت ثورات، وانعطافات، وتحولات، ضد الاستبداد، والديكتاتورية، والاستعمار، لم تصل
وهنا يظهر الفرق الشاسع بين المطالب المشروعة، والمكتسبة لشعب  كردستان، في الاستفتاء، والحلول المفقودة
في بداية التسعين من عمره , ودع الحياةَ المرشدُ العامُ السابق للإخوان المسلمين " محمد مهدي عاكف " . لقي الله
    الامارات مجدداً تستهدف الجنوب وترفع الإقامة الجبرية عن احمد علي وهذه الاسطوانة الجديدة هي حلقه من
مرت سنين عديدة على نضال شعبنا الجنوبي في ظل الاحتلال اليمني آنذاك ، وكان ذو زخم عظيم وذروة كبيرة  ومستمرة
بسبب خطورة جرائم الفساد على حاضر ومستقبل الوطن فقد نصت المنظومة القانونية الدولية والوطنية على عدم تقادم
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك الزواج يا علي
تهنئة : الف مبروك يا ابو علي يتربى بعزكم
وفيات
رئيس الحركة الشبابية بالجامعات الجنوبية يعزي في وفاة المناضل شوارب
قيادات المقاومة الجنوبية واتحاد شباب الجنوب في الضالع تنعي المناضل الجسور عباس السفياني
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017