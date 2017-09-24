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أخبار وتقارير

الحوثيون يفرجون عن الصحفي يحيى الجبيحي

الجبيحي عقب الافراج عنه يوم الاثنين
الأحد 24 سبتمبر 2017 02:03 مساءً
صنعاء((عدن الغد)) خاص:

أفرجت ميليشيا الحوثي عن الصحفي اليمني يحيى الجبيحي يوم الأحد.

وقالت مصادر صحفية لصحيفة "عدن الغد" ان الجبيحي اطلق سراحه من سجن الأمن السياسي بصنعاء عقب احتجاز دام أشهر.

وصدر بحق الجبيحي حكم بالاعدام قبل أشهر قبل ان تصدر جماعة الحوثي بحقه قرار بالعفو العام .


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