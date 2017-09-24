في تهنئتها للقيادة السعودية باليوم الوطني.. الجالية الجنوبية بالمملكة والخليج تؤكد انها الذراع الأيمن للملك سلمان والشعب السعودي

رفعت الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي برقية تهنئه الى قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقالت برقية الجالية الجنوبيه على لسان رئيسها الشيخ / عباس صنيج الشاعري رئيس المجلس الاعلى للجالية الجنوبية بالسعودية ودول الخليج والموجهة الى الملك / سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم والى ولي عهده الامير / محمد بن سلمان ملك الشباب والاقتصاد العربي والى الشعب السعودي الشقيق كافة.

حيث قالت ان الجالية الجنوبية في ارض الحرمين ودول الخليج وهي كممثل لشعب الجنوب العربي بدول الخليج اذ تبعث لكم هذه التهنئة بمناسبة يومكم الوطني الذي في مثل هذا اليوم قبل ٨٧ عام تمكن الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه من توحيد نجد والحجاز ولملمه كل المناطق السعودية المتناثرة على كل هذه البقعه الجغرافية ليعلن عن ميلاد المملكة العربية السعودية كأحدى الدول العربية والإسلامية الكبرى ومن يومها خط الملك عبدالعزيز طريق الرخاء والرفاهيه للشعب السعودي ليأتي اولاده من بعده منتهجين نهج والدهم على طريق توفير كل متطلبات المواطن السعودي في الحياة الكريمة والعيش الرغيد.



واكدت انه في الوقت الذي نشارك اخواننا ابناء المملكة العربية السعودية احتفالاتهم بيومهم الوطني فاننا في الجنوب العربي نتطلع الى نيل الاستقلال الثاني بعد ان تمكنا من دحر قوات الاحتلال اليمني من غالبية ارض الجنوب بمساعدة قوات التحالف العربي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والذي نتطلع منه كما عهدناه الى موقف عربي حازم وجديد يساهم في فتح الغطاء العالمي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لانتزاع الاعتراف الدولي بدولة الجنوب العربي وعاصمته عدن.



مستطردة في تهنئتها بالقول كم نتمنى ياشعب المملكة الشّقيق ان ياتي يوم استقلال الجنوب العربي ونحتفل مثل احتفالكم هذا في يومكم هذا من عامكم هذا في ضل مليككم الحازم / سلمان بن عبدالعزيز الذي سيدعوه ويدعوكم شعبنا لمشاركتنا احتفالاتنا بذكرى عيد الخلاص من اسوى واقذر احتلال عرفه التاريخ على مر العصور.



وقالت الجالية الجنوبية و إننا شعب يدين بالوفاء والعرفان لكل من يقدم له ولو شيٌ معنوياً او اعلامياً يسير فمبالك بما قدمته المملكه العربيه السعوديه لنا في عاصفة الحزم واعادة الامل اننا لن ننساء هذه المواقف ابدآ فبكل تأكيد ستعلن القيادية الجنوبية ان شعب الجنوب هو الذراع الايمن للمملكة العربية السعودية كما هي دولة الامارات العربية المتحدة الذي اصبح شعبنا الجنوبي مثقل بجمائلها وكرمها الى جانبه بعد ان تواجدة بين ثنايا شعب الجنوب وخففت من معاناته وآلامه جراء الغزو اليمني الزيدي المجوسي الثاني.



وقبل الختام نوهت الجالية بالتأكيد انه لايسعها في هذه المناسبة الا ان تُذكر القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات بما كانت تقوله منذ احتلال الجنوب عام ١٩٩٤م ووقوف طاغية اليمن العفاشي مع الحوثي الماجوسي الاثنى عشري ضد دول الخليج وقبلها نهبه وتدميره للجنوب العربي واعتداءاته على احرار الجنوب منذ ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١١ وكان لعدم الاستجابه من دول الجوار لندائات وانين الجنوبيين دور كبير في وصول عفاش والحوثيين الى ما وصلوا اليه عام ٢٠١٥ باجتياحهم للجنوب مرة اخرى من اجل القضاء النهائي عليه والسيطرة على المنافذ البحرية في جنوب الوطن العربي وتسليمها للعدو اللدود للإسلام والمسلمين دولة المجوس الايرانية لعنهم الله وإياها ومن ارتبط معها ، وذكرت الجالية بهذه المناسبه المملكة ودول الخليج قائله إننا نذكر ان استمرار تجاهل المطلب الجنوبي الحقيقي وعدم دعم المجلس الانتقالي الجنوبي لادارة دفة الجنوب حتى اعلان نهاية اعادة الأمل ومن ثم الاعتراف بدولة الجنوب ، فأن ذلك سيعود بالضرر البالغ علينا في الجنوب العربي وعليكم في دول الجوار الذي نتمنى ان لايريكم الله اي سوى او اذى.



واختتمة الجالية تهنئتها بالدعوة الى الله بالتوفيق لدول التحالف العربي وعلى راسهم المملكه العربيه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ودولة الامارات العربيه المتحده بقيادة اولاد الشيخ/ زايد طيب الله ثراه بان يوفقهم الله في القضاء على ما تبقى من عصابة عفاش الاجرامية ومليشيات الحوثي المجوسية.





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