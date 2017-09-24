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الجبير: الحل العسكري لن ينهي الازمة في اليمن

عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي
الأحد 24 سبتمبر 2017 11:02 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودية ان الحل العسكري لن ينهي الازمة في اليمن .

وقال الجبير في كلمته امام الجمعية العامة الامم المتحدة امس ان الحل العسكري لن ينهي الازمة في اليمن, مضيفا نؤكد مجددًا دعمنا الكامل للعملية السياسية باليمن".

وتابع "كما نؤكد وقوفنا خلف المساعي الأممية عبر مبعوثها (ولد الشيخ أحمد)، الرامية إلى بلوغ الحل السياسي، وفق قرار مجلس الأمن 2216 ، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.


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