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الجبير: ندعم الحل السياسي للأزمتين اليمنية والسورية

الأحد 24 سبتمبر 2017 08:50 صباحاً
( عدن الغد ) الأناضول :

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السبت، دعم بلاده للحل السياسي للأزمتين اليمنية والسورية.

جاء ذلك في كلمة للجبير بالأمم المتحدة، في إطار أعمال الجمعية العامة بدورتها الـ72، وتطرق خلالها لعدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

 

- الأزمة اليمنية:

وقال: "نؤكد مجددًا دعمنا الكامل للعملية السياسية باليمن".

وتابع "كما نؤكد وقوفنا خلف المساعي الأممية عبر مبعوثها (ولد الشيخ أحمد)، الرامية إلى بلوغ الحل السياسي، وفق قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني".

والمبادرة الخليجية، اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحلت محل الدستور اليمني، وتنص على أن عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة.

أما قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في 2015، فقد نص على انسحاب مسلحي جماعة "أناصر الله" (الحوثي) من المدن التي سيطروا عليها عام 2014 وتسليم السلاح الثقيل للدولة.

ومؤتمرالحوار الوطنى الشامل انعقد خلال الفترة من مارس/آذار 2013 حتى يناير/كانون ثان 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.

وفي ذات السياق أوضح الجبير أن بلاده "تدرك حجم المعاناة الإنسانية لأشقائنا في اليمن بسبب انقلاب الحوثي – صالح"، في إشارة إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وأنصار الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

ولفت أن "حجم المساعدات التي قدمتها المملكة في السنوات الأخيرة لليمن، بلغ ما يزيد عن ثمانية مليارات دولار، شملت كافة الجوانب الإنسانية".

 

 

- الأزمة السورية:

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال الجبير: "إننا نرى أنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي يقوم على إعلان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254".

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الصادر في ديسمبر/ كانون أول 2015، على تأسيس هيئة حكم انتقالي بعد محادثات بين النظام والمعارضة، خلال ستة أشهر، تقوم بكتابة دستور جديد في 12 شهرا، ثم إجراء انتخابات.

 

 

- معاناة مسلمي الروهنغيا:

وفي سياق منفصل، أدان الجبير "بشدة سياسة القمع والتهجير القسري الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد طائفة الروهنغيا المسلمة، بما يتنافى مع كل القيم الإنسانية، والقوانين الدولية".

وقال: "إن هذه المأساة الإنسانية باتت تستلزم منا التحرك العاجل لإيقافها، في إطار المبادئ التي قامت عليها منظمتنا الدولية".

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار والمليشيات البوذية إبادة جماعية ضد مسلمي الروهنغيا في أراكان.

ومنذ التاريخ المذكور، عبَرَ نحو 421 ألف من مسلمي الإقليم، إلى بنغلاديش، وفق آخر بيانات للأمم المتحدة.

 

 

- النزاع العربي الإسرائيلي

وفيما يتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي، قال الجبير إنه " أطول نزاع تشهده المنطقة في تاريخنا الحاضر، بكل ما يحمله من مآسٍ وآلامٍ ومعاناةٍ إنسانية". 

وتابع: "إننا لا نرى مبررًا لاستمرار هذا النزاع، خصوصًا في ظل التوافق الدولي حول الحل القائم على دولتين، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية".

 

 

- اتهام إيران بدعم الإرهاب

وشنّ وزير الخارجية السعودي هجومًا شديدًا على إيران، قائلاً: "تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة غير مسبوقة من التوتر والأزمات المتواصلة، نتيجة للسياسات العدوانية التي تنتهجها إيران".

واتهم الجبير طهران بـ"دعم الإرهاب وتشكيل ميليشيات إرهابية واغتيال دبلوماسيين، فضلًا عن إثارة الفتن الطائفية والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية".


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