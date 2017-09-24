تصدت القوات السعودية لمحاولات تسلل واقتراب من الشريط الحدودي، وتمكنت من رصد وتقدم نحو 40 عنصرا من الميليشيات وقصفتهم بالراجمات والمدفعية وقضت عليهم، كما دمرت ٥ قاذفات صواريخ كورنيت مضادة للدروع وقاذفات أر بي جي، ٣ هاونات متوسطة وصغيرة، ٤ مدافع ومستودع مدفعية متنوعة ومستودع ألغام أرضية، وإحراق ٩ دراجات نارية و١٣ جهاز اتصال، وقضت على نحو 150 عنصرا من هذه الميليشيات خلال ثلاثة أيام.

وتمكنت قوات الجيش اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة، مسنودة بقوات التحالف من فرض السيطرة الكاملة على أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله الواقع جنوب حرض الحدودية، ونفذت هجوما مباغتا على المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات، استعادت خلاله أجزاء واسعة منه.

المزيد في أخبار وتقارير الجبير: ندعم الحل السياسي للأزمتين اليمنية والسورية أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السبت، دعم بلاده للحل السياسي للأزمتين اليمنية والسورية. جاء ذلك في كلمة للجبير بالأمم المتحدة، في إطار أعمال الجمعية القوات السعودية تحبط تسللا للميليشيات تصدت القوات السعودية لمحاولات تسلل واقتراب من الشريط الحدودي، وتمكنت من رصد وتقدم نحو 40 عنصرا من الميليشيات وقصفتهم بالراجمات والمدفعية وقضت عليهم، كما دمرت ٥ الحوثيون يلوحون بصفقة مع «الإصلاح» أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (السبت) أن البرلمان سيعقد أولى جلساته في عدن نهاية شهر أكتوبر القادم، موضحا أن عودته إلى عدن ليست مرتبطه بزمن معين. وسخر