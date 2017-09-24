مقاتلات التحالف تكثف غاراتها على مواقع الانقلابيين

قصفت مقاتلات التحالف العربي، فجر أمس، معسكراً تسيطر عليه ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية، في مديرية سنحان جنوبي صنعاء، في حين واصلت استهداف مواقعها وتحركاتها بمناطق أخرى من البلاد.



وحسب مصادر محلية فإن طيران التحالف قصف بخمس غارات معسكر جربان في منطقة عمد، مديرية سنحان، بمحافظة صنعاء، وإن دوي الانفجارات سمعت في أرجاء المنطقة، كما تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، كما استهدف طيران التحالف بغارتين جويتين معسكر الحفا شرقي العاصمة صنعاء وسط تحليق مكثف ومنخفض في الأجواء.

وفي محافظة تعز؛ حيث تستمر المواجهات بعدة جبهات، دمرت غارة جوية لطيران التحالف العربي تعزيزات قتالية، كانت في طريقها لدعم جبهات الميليشيات، بمديرية مقبنة غربي المحافظة؛ حيث أفادت مصادر الجيش الوطني بأن الغارة أسفرت عن تدمير عربة عسكرية للمليشيات، وقتلت عدداً من الأفراد في منطقة حواص الواقعة بين منطقتي هجدة والبرح.



وشهدت جبهة مقبنة، صباح أمس، اشتباكات بين قوات الجيش الوطني، والميليشيات الانقلابية تركزت في منطقة النبيع، وتبة عبد القوي والعويد والمضابي، إثر وصول تعزيزات كبيرة للميليشيات إلى مناطق الأخلود والمزجاجة الأيام القليلة الماضية، وانتشرت في مناطق غربي مقبنة، طبقاً لموقع «سبتمبر نت» الإخباري الناطق باسم الجيش الوطني.

كما شهدت جبهة الضباب، غربي تعز، اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والميليشيات، تركزت في مناطق الخط الأمامي في تبة الخلوة وقرية ماتع ومناطق شرقي جبل المنعم وسط تبادل للقصف المدفعي. وفي محافظة تعز أيضاً أغار طيران التحالف على مواقع الميليشيات بمناطق متفرقة من مديرية موزع، فيما شهدت أطراف منطقة الهاملي ومثلث موزع الرابط مع المخا قصفاً مدفعياً متبادلاً بين قوات الشرعية والميليشيات.



وفي محافظة الجوف تمكن الجيش الوطني، من إسقاط طائرة استطلاع تجسسية تابعة للميليشيا الانقلابية بمديرية المتون، كانت تقوم بتصوير مواقع الجيش الوطني بجبهة حام بالمتون.



في الأثناء، دمرت غارة لطيران التحالف آلية عسكرية تابعة للميليشيات، وقتلت كل من كان على متنها، بالقرب من موقع الغرفة بمديرية المصلوب، بالمحافظة نفسها، كانت تحمل تعزيزات وعناصر من الميليشيات.

كما شن طيران التحالف أربع غارات على مواقع الميليشيات في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، وثلاث غارات على مواقع الميليشيات في منطقة مندبة بمديرية باقم، محافظة صعدة، فيما استهدف بغارة جوية موقع للمليشيات في جزيرة غراب بمحافظة الحديدة.

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