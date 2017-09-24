الرئيس هادي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات في البلاد

التقى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مساء أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش بمكتب الأمين العام بالأمانة العامة للأمم المتحدة.





وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن بذل قصارى جهوده لدعم اليمن على مختلف المناحي وصولاً لتحقيق السلام وإعادة البناء والإعمار وتعافي الحياة وعودة التنمية المستدامة.





هذا وعبّر الرئيس هادي عن سروره البالغ بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليمن لتجاوز تحدياته ووضع حد لتمرد القوى الانقلابية التي لا تزال إلى اللحظة تحاصر المدن وتقتل الأطفال والعزل الأبرياء في تعز وغيرها من المدن.





وأكد الرئيس هادي دعم جهود المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ تجسيداً للدعم والتجاوب المتواصل والصادق في محطات السلام والحوار المختلفة الذي تعاملت به الحكومة بشكل إيجابي بكافة محطاته وآخرها مقترح المبعوث الأممي بشأن الحديدة.





وأكد أهمية بذل مزيد من التنسيق بين المنظمات الأممية والحكومة الشرعية وممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.