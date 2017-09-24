التحالف العربي: استهداف الحوثيين للمدن بالباليستي دليل استمرار تهريب السلاح إلى اليمن

قال التحالف العربي ، مساء السبت، إن “استمرار الحوثيين في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية، أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى داخل اليمن وخصوصاً من ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم، غربي البلاد”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)

وذكر المالكي أن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اكتشفت على الساعة (19:03ت.غ) انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، وتحديدا مدينة خميس مشيط” (جنوب غرب).

ولفت إلى أنه “تم اعتراض الصاروخ وتدميره دون وقوع أي خسائر، كما قامت قوات التحالف الجوية في حينه باستهداف موقع الإطلاق، دون تحديد الموقع داخل الأراضي اليمنية”.

واعتبر المالكي أن “السيطرة على الأسلحة البالستية من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثية المسلحة يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي”.

وفي قت سابق السبت، أعلن الحوثيون، عن إطلاق صاروخ باليستي، على قاعدة الملك خالد الجوية، في خميس مشيط، فيما أعلنت الرياض تدميره.