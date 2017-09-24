بعث الأخ ناصر زيد راجح اليوسفي مستشار محافظة لحج ببرقية عزاء ومواساة من مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان بوفاة اللواء/صالح قاسم ناجي (شوارب) أحد مناضلي ثورة 14اكتوبر 1963م إلى اولاد وإخوان الفقيد والى كافة أفراد الاسرة الكريمة وجميع قبيلة المحلئي في ردفان وفي عدن وفي داخل الوطن والمهجر .

وانتقل اللواء صالح ناجي إلى رحمة الله تعالى مساء يوم الجمعة في أحد مستشفيات محافظة عدن اثر مرض عضال ألم به بعد حياة حافلة بالعطاء ناهزت السبعين عام قضى معظمها في خدمة الوطن والقوات المسلحة شغل خلالها العديد من المناصب العسكرية منها قائد المليشيا الشعبية محافظة لحج .

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان انا لله وما إليه راجعون .

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون يقصفون خميس مشيط بصاروخين باليستيين والدفاعات السعودية تتصدى قصفت القوات الموالية للحوثيين وصالح مساء يوم السبت مدينة خميس مشيط بصاروخين باليستيين في حين قالت السعودية انه تم التصدي لهم . وقالت دوائر اعلام يمنية من صنعاء ان مستشار محافظة لحج يبعث ببرقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء(شوارب) بعث الأخ ناصر زيد راجح اليوسفي مستشار محافظة لحج ببرقية عزاء ومواساة من مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان بوفاة اللواء/صالح قاسم ناجي (شوارب) أحد مناضلي ثورة أنباء عن اتفاق جديد بين الحوثيين وصالح.. وهذه تفاصيله تواردت أنباء عن اتفاق جديد بين طرفي الانقلاب في صنعاء “الحوثي وصالح” في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين وإزالة التوترات التي طفت إلى السطح مؤخراً حتى وصلت