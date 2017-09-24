مالك محطة وقود بأبين يزوج ابنته لعامل من عماله مقابل مهر هو الاول من نوعه
صورة لعقد الزواج يوم السبت -عدن الغد
الأحد 24 سبتمبر 2017 12:41 صباحاً
جعار ((عدن الغد) خاص:
جعار ((عدن الغد) خاص:
زوج مالك محطة وقود بعدن يوم السبت عامل بالمحطة التي يملكها على احد عماله مقابل مهر هو الاول من نوعه في تاريخ المنطقة .
واشترط الحاج بافقير وهو مالك محطة محروقات بمنطقة الجول بمحافظة ابين على شاب يعمل لديه ان يواصل عمله عند الحاج لـ5 سنوات مقابل ان يزوجه احدى بناته.
وابرمت عقد زواج الشاب زيد صبيح اليحوي بالمسجد الكبير بحضور الشيخ سليم الصبيحي وبمباركة عدد غفير من المواطنين .
ولقيت هذه الخطورة ارتياح الاهالي ومباركتهم هذه الزيجة التي قالوا انها تشجع مساعدة الشباب الغير قادر على الزواج.
*من انور الحضرمي
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