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السعودية: اعتراض صاروخ حوثي وتدمير منصة إطلاقه باليمن

السبت 23 سبتمبر 2017 11:01 مساءً
( عدن الغد ) متابعات :

اعلنت قيادة التحالف العربي بأن قوات الدفاع الجوي بالمملكة اعترص صاروخا بالستيا أطلقته المليشيات الانقلابية من اليمن باتجاه خميس مشيط وتم تدمير منصة إطلاقه باليمن.


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