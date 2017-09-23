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الجالية الجنوبية بالسعودية تزور القيادي الجنوبي والإعلامي المعروف خالد الدوعاني

السبت 23 سبتمبر 2017 10:24 مساءً
عدن(عدن الغد) جدة :

قام وفد من الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية بزيارة رسمية للمناضل والقيادي بالثورة الجنوبية / خالد الدوعاني الذي تعرض لوعكة صحية خطيرة خلال الايام الماضية تمكن بعون الله ورعايته من تجاوز خطورتها ومازال بحاجه الى العناية والمتابعة وربما السفر الى الخارج.

وقد استقبل وفد الجالية لدى وصولهم الى منزل الدوعاني كل من صهره الشاب المناضل / مروان احمد علي وكذلك اخ المريض الاستاذ/ اسكندر الدوعاني.

ونقل وفد الجالية للمناضل / خالد الدوعاني تحيات الشيخ / عباس صنيج الشاعري رئيس المجلس الاعلى للجالية وتحيات كافة قيادات وقواعد الجالية الجنوبية بالمملكة وتمنياتهم له بالشفاء العاجل  والصحة الدائمة.

كما عبر ممثلوا الجالية عن المكانه النضالية والسياسية والإعلامية الكبيرة للمناضل / خالد الدوعاني الذي يعتبر احد المناضلين البارزين منذ احتلال الجنوب عام ١٩٩٤م حيث تعرض للتهجير القسري من ارض الجنوب ابآن احتلاله وكان واحد من مؤسسي حركة موج في الخارج ومن ثم داعم لحركة تقرير المصير (حتم) وواصل دعمه لكل الفعاليات والتحركات الجنوبية المناهضة للاحتلال اليمني حتى انطلق الحراك الجنوبي ليشكل وقتها جبهة اعلامية جنوبية متكاملة لوحدة عبر مختلف مواقع قنوات التواصل الاجتماعي والإعلامي وعبر معرفه الشهير ب(صقر الجليلة) والمعرف الاخر مؤخراً ب(صقر خالد).

كما دعا ممثلوا الجالية الذي زاروا المريض كافة القيادات الجنوبية في الداخل والخارج الى مؤازرة المناضل الدوعاني ومتابعة حالته الصحية والعمل على تسفيرة الى احدى الدول المتقدمة بالمجال الطبي كونه يستحق ان يوضع في حدقات اعين كل احرار الجنوب.

وتكون وفد الجالية من المهندس / أمين محمد الشعيبي رئيس الدائرة الاعلامية العليا للجالية الجنوبية والناطق الرسمي لمجلسها الاعلى والمناضل / فتحي المفلحي عضو المجلس الاعلى للجالية ورئيس الجالية الجنوبية في المنطقة الغربية بالسعودية والداعم الجنوبي المعروف / غسان بن عيسى عضو المجلس الاعلى للجالية الجنوبية والمناضل / محمد ثابت الحالمي نائب رئيس الجالية الجنوبية في منطقة مكة المكرمة.

* من امين الشعيبي


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