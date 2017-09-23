كرم اتحاد وكالات الحج والعمرة وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة الشيخ /مختار الرباش نظير لجهودة الكبيرة التي بذلها منذ بداية تفويج الحجاج اليمنين واستقبالهم في منفذ الوديعة وتذليل كافة الصعاب التي تواجهم والوقوف الى جانبهم حتى عودتهم للاراضي اليمنية ..

وخلال حفل التكريم اكد وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة الشيخ/مختار الرباش ان تكريمنا الحقيقي هو ان ينعم وينال حجاج بيت الله الحرام العناية والرعاية الكاملة لموسم الحج للعام 1438 هجرية وان نتجاوز اي سلبيات في الاعوام القادمة مشيراً الى ظرورة تكاتف الجهود ورص الصفوف لاجل توفير جودة الخدمات والرعاية لحجاج بيت الله الحرام ..

اردف وجدنا لاجل خدمة حجاج بيت الله الحرام وسنبذل الغالي والنفيس لاجل تهيئة كل الظروف الملائمة لراحتهم والتغلب على كل الصعاب التي تواجهم، ولن نكون الا الى جانبهم ومرافقين معهم نعمل على راحتهم ليتمكنوا من تأدية الشعائر المقدسة بكل سهولة ويسر..

المزيد في أخبار وتقارير الجالية الجنوبية بالسعودية تزور القيادي الجنوبي والإعلامي المعروف خالد الدوعاني قام وفد من الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية بزيارة رسمية للمناضل والقيادي بالثورة الجنوبية / خالد الدوعاني الذي تعرض لوعكة صحية خطيرة خلال الايام اتحاد وكالات الحج والعمرة تكرم وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة وتشيد بجهودة الكبيرة كرم اتحاد وكالات الحج والعمرة وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة الشيخ /مختار الرباش نظير لجهودة الكبيرة التي بذلها منذ بداية تفويج الحجاج اليمنين لاعودة قريبة للرئيس "هادي" الى عدن فشل الرئيس عبدربه منصور هادي في تأكيد موعد قريب لعودته الى عدن يوم السبت وذلك خلال لقاء تلفزيوني بثته فضائية اخبارية سعودية . وكان "هادي" يتحدث الى قناة الحدث