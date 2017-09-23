الرئيس هادي يكشف عن مكان تواجد عبدالملك الحوثي
السبت 23 سبتمبر 2017 08:11 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
كشف الرئيس عبدربه منصور هادي عن مكان تواجد زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي.
ورجح الرئيس هادي، أن يكون عبدالملك الحوثي، موجوداً في كهوف صعدة.
وأشار الرئيس هادي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" ساخراً إلى أن عبدالملك الحوثي ينتظر نزول "المهدي المنتظر"، كي يتحركا معا، وفقاً لتصريحات الرئيس اليمني.
وحول عودته إلى عدن، قال هادي إن هذه الخطوة ستأتي في أي وقت، وهي ليست مرتبطة بزمن معين.
وأشاد الرئيس هادي بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الدور الكبير الذي يقوم به في اليمن.
وقال هادي في مقابلة "العربية" إن المركز الوحيد الذي التزم بما تعهد به من عمليات إمداد غير عادية في دعم المشروعات الإنسانية على مستوى كل المحافظات اليمنية.
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