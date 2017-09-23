افرجت مليشيات الحوثي عن الصحفيين كامل الخوداني وعابد المهذري بعد ايام من اعتقالهم.

وقال مصدر محلي في صنعاء أن مليشيات الحوثي أفرجت قبل قليل عن الصحفيين المقربين من الرئيس السابق صالح بعد أيام من احتجازهم.

وكانت ميليشات الحوثي قد اعتقلت القيادي في حزب المؤتمر كامل الخوداني بعد ايام من اعتقال الصحفي عابد المهذري بسبب منشوارت لهما في وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد تصرفات جماعة الحوثي.

المزيد في أخبار وتقارير مليشيات الحوثي تفرج عن الصحفيين الخوداني والمهذري افرجت مليشيات الحوثي عن الصحفيين كامل الخوداني وعابد المهذري بعد ايام من اعتقالهم. وقال مصدر محلي في صنعاء أن مليشيات الحوثي أفرجت قبل قليل عن الصحفيين المقربين من وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة الأزمات الدولية التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، امس الجمعة، رئيس مجموعة الأزمات الدولية جون ماري جوهينو. حيث اطلع الوزير المخلافي رئيس مجموعة مساعٍ حثيثة للسفارة اليمنية بكوالالمبور لاستمرار الامتيازات الممنوحة لحاملي تأشيرة زائر في ماليزيا تبذل السفارة اليمنية في كوالالمبور مساعٍ حثيثة وذلك لإقناع الجانب الماليزي باستمرار التسهيلات والامتيازات التي كان قد منحها لليمنيين الزائرين منذ العام 2016م