الجيش الوطني يسقط طائرة استطلاعية تابعة للحوثيين في الجوف

مرت سنين عديدة على نضال شعبنا الجنوبي في ظل الاحتلال اليمني آنذاك ، وكان ذو زخم عظيم وذروة كبيرة ومستمرة
بسبب خطورة جرائم الفساد على حاضر ومستقبل الوطن فقد نصت المنظومة القانونية الدولية والوطنية على عدم تقادم
مما لا شك فيه ان الخطاب التاريخي الذي القاه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي امام الجمعية العامة للأمم المتحدة
تكاثرت المنشورات والكتابات التي تتناول المجلس الانتقالي الجنوبي ومعظم هذه الكتابات تنطلق من موقف الضد الذي
وأنت تتجه الى الضالع..أول سؤال يخطر في بالك..هل سنمر من (نقيل الربض) بسلام؟ وهل سياتي اليوم الذي تنتهي فيه
لتبس الموقف إزاء الحرب الدائرة في تعز وتبرير العجز في الحسم وضعف جميع الأطراف المحلية عن إنجاز مبتغاها في
عندما كنا أطفالاً في المدرسة وفي المراحل المختلفة كان جميع أساتذتنا الأفاضل يعرفوننا بمعنى ثورة 26 سبتمبر 1962م
الٱخوة الٱعزاء رئيس وٱعضاء هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي
بداية ٱحييكم بحرارة ومتمنيا لكم التوفيق
جوني سائح بريطاني زار اليمن للتعرف على ثقافات الشعوب وهو دكتور مهتم بهذه القضايا..
بعد اسبوع من زيارته كتب الى
سؤال مهم يجوش في نفس كل منتسب الى هذه المؤسستين الهامتين في تاريخ الجنوب المعاصر الذين قدموا عصارة جهودهم
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها