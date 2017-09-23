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الجيش الوطني يسقط طائرة استطلاعية تابعة للحوثيين في الجوف

السبت 23 سبتمبر 2017 04:59 مساءً
الجوف (عدن الغد) خاص:

أسقط الجيش الوطني في محافظة الجوف، طائرة استطلاعية صغيرة أطلقتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لرصد مواقع الجيش الوطني.

وقالت مصادر محلية إن الجيش الوطني أسقط طائرة استطلاع تابعة للحوثيين في منطقة حام بالجوف، ظهر اليوم.

ومؤخرا ارسلت مليشيا الحوثي وصالح طائرات استطلاعية صغيرة، باتجاه مواقع الجيش الوطني في أكثر من جبهة.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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