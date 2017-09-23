السفير ميسري يلتقي المدير الجديد للبيت العربي بوزارة الخارجية الإسبانية

التقي سفير بلادنا لدى مملكة أسبانيا في مدريد نبيل خالد ميسري ، في مقر السفارة المدير الجديد للبيت العربي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية السيد بيدرو مارتينيث آبيال.

وفي بداية اللقاء هنأ السفير ميسري السيد آبيال على توليه منصبه الجديد وتمنى أن يعد ذلك نقطة إنطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بين البيت العربي والسفارات العربية بما يخدم الطرفين.

واستعرض الميسري في حديثه مع المسؤول الإسباني الوضع السياسي والعسكري في بلادنا وجهود الحكومة الشرعية مع المجتمع الدولي من أجل إحلال الاستقرار والأمن، وجهودها من أجل توفير كل الاحتياجات الأساسية للمحافظات تحت سيطرتها ومحاولة إيصال المساعدات كذلك لمواطني المحافظات التي مازالت تحت سيطرة الانقلابيين، وبنفس الوقت جهودها مع المجتمع الدولي لمحاربة القاعدة وهو الأمر الذي حقق بالفعل تقدماً كبيراً.

كما تتطرق أولويات عمله كسفير وتحركاته على المستويين الرسمي وغير الرسمي منذ لقاءه بالملك وبالعديد من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية ومع العديد من المنظمات الإنسانية غير الحكومية وأيضاً على المستوى الإعلامي، وذلك من خلال التركيز على الجانب الإنساني ومحاولة التعريف باليمن كحضارة وكفرص استثمار واسعة وأيضاً التعريف بالوضع الإنساني الحرج الذي تمر به اليمن جراء مترتبات الثالوث القاتل، ومحاولة حشد كل المعونات، سواء الرسمية منها عبر العمل مع وزارة الخارجية الإسبانية على ادراج اليمن ضمن الدول ذات الأولوية، والاتصال بالأقاليم التي لها خطة مساعدات إنسانية، أو غير الرسمية عبر التنسيق مع المنظمات غير الحكومية.

من جانبه، عبر السيد آبيال عن رغبته في أن يكون البيت العربي منصة للتعريف بجمال اليمن وبحضارته العريقة وبالفرص التي يقدمها للاستثمار إذا حل الاستقرار ، مؤكداً استعداده لتقديم كل العون لخدمة أهدافنا ودعمه تفعيل الآلية لانجاز ما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة لا سيما ما بدأته السفارة اليمنية مع البيت العربي.

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