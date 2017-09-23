التحالف اليمني لرصد الانتهاكات يطالب باسترداد أموال الشعب من المليشيات
جنيف ( عدن الغد ) واس :
أكد التحالف اليمني لرصد الانتهاكات أن المليشيات الانقلابية تستخدم الأموال التي نهبتها من قوت الشعب اليمني وحقوقه واحتياجاته في تأجيج الفتن والصراعات، والإنفاق على تغذية الإشكالات برغبة العودة مجدداً للسلطة، مما زاد من تفاقم الأزمة سوءاً.
وقال عضو التحالف اليمني لرصد الانتهاكات فؤاد محمد في كلمته أمام الدورة 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: اليمن الذي تمزقه الحروب والاقتتال اليوم غارق في التهجير والدماء والانتهاكات المتعاظمة المتلاحقة لحقوق الإنسان، والسبب في ذلك الكثير من أموال الفساد المنهوبة التي جعلت منه شعباً يفتقر للتعليم والصحة والكهرباء والماء والغذاء والكثير من الحقوق التي يمتع بها الإنسان في كل بلاد العالم.
وطالب "التحالف" مجلس حقوق الإنسان بالعمل علي استعادة هذه الأموال؛ لاستخدامها في إعادة الإعمار والبناء بعد الحرب والدمار الذي تسببت به مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، مشيراً إلى أن تجميدها وملاحقتها يعني وقف نزيف الدم اليومي في اليمن.
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