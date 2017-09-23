MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 23 سبتمبر 2017 04:19 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير السفارة اليمنية بالكويت تحتفل بالذكرى ال55 لثورة 26 سبتمبر
أخبار وتقارير

السفارة اليمنية بالكويت تحتفل بالذكرى ال55 لثورة 26 سبتمبر

السبت 23 سبتمبر 2017 03:31 مساءً
الكويت (عدن الغد)خاص:

اقيمت صباح اليوم احتفالية احتضنها مبنى السفارة اليمنية بدولة الكويت تزامنا مع حلول الذكرى ال55 لثورة 26 سبتمبر بحضور السفير اليمني أ.د.علي منصور بن سفاع وعدد من الشخصيات والمواطنين اليمنيين المقيمين في دولة الكويت.

شهدت الفعالية العديد من المحاور التي تم مناقشتها والمتعلقة بذكرى مناسبة ثورة 26 سبتمبر واثرها على نفوس الشعب اليمني اضافة الى الوضع المؤسف التي تشهده البلاد حاليا ومعاناة المواطنين اليمنيين في الكويت وأملهم بتحسن الظروف وواقع الوطن الذي مازال يعاني ويلات الحرب.

وفي كلمة القاها سفير بلادنا بدولة الكويت أ.د.علي منصور بن سفاع رحب بداية بكل الحاضرين وعبر عن سعادته بهذا التجمع الذي اعتبره يمثل روح الوطنية والانتماء للشعب اليمني بعيدا عن الصراعات التي تدور فيه ومشاركتهم ذكرى الاحتفال بالذكرى ال55 من ثورة 26 سبتمبر المجيدة.

واستهل السفير حديثة بحرص السفارة اليمنية على القيام بمثل هذه الفعاليات للاحتفال بالاعياد الوطنية وبذل كافة جهودهم لمساندة كل المواطنين اليمنيين المقيمين بدولة الكويت والتنسيق المستمر لتحسين وضعهم.

واختتم اللقاء بتهنئة اليمن حكومة وشعبا بثورة 26 سبتمبر سائلا الله أن يمن على وطننا بالأمن والأمان.


المزيد في أخبار وتقارير
قوات الجيش في جبهة الساحل الغربي تعثر على عدد من العبوات على قارعة الطريق
عثرت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية في جبهة الساحل الغربي على عددا من العبوات الناسفة الموضوعة على قارعة الطريق. وقال مصدر في الجيش لـ(عدن الغد) أن قوات عسكرية عثرت
السفير ميسري يلتقي المدير الجديد للبيت العربي بوزارة الخارجية الإسبانية
التقي سفير بلادنا لدى مملكة أسبانيا في مدريد  نبيل خالد ميسري ، في مقر السفارة المدير الجديد للبيت العربي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية  السيد بيدرو
علي عبدالله صالح يعلن موقفه من احتفالات مرتقبة بصنعاء في ذكرى 26 سبتمبر
وجه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحضيرية لإحياء فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ 55 لثورة السادس والعشرين من




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
ضبط مسئول امني بمطار عدن خلال محاولته تهريب كميات من القات
مدير أمن عدن :يشيد باليقظة الأمنية لرجال أمن وحماية مطار عدن الدولي ويأمر بإحالة الجندي المتهم بمحاولة تهريب القات للتحقيق الفوري "
فيما شهدت الحادثة حالة وفاة.. اليمنية تترك مسافريها في صحراء حضرموت لـ(20) ساعة
معالج بالقرأن في عدن يتسبب بوفاة امرأة
العثور على جثة متحللة بمنطقة نائية بالضالع
مقالات الرأي
بسبب خطورة جرائم الفساد على حاضر ومستقبل الوطن فقد نصت المنظومة القانونية الدولية والوطنية على عدم تقادم
مما لا شك فيه ان الخطاب التاريخي الذي القاه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي امام الجمعية العامة للأمم المتحدة
تكاثرت المنشورات والكتابات التي تتناول المجلس الانتقالي الجنوبي ومعظم هذه الكتابات تنطلق من موقف الضد الذي
وأنت تتجه الى الضالع..أول سؤال يخطر في بالك..هل سنمر من (نقيل الربض) بسلام؟ وهل سياتي اليوم الذي تنتهي فيه
لتبس الموقف إزاء الحرب الدائرة في تعز وتبرير العجز في الحسم وضعف جميع الأطراف المحلية عن إنجاز مبتغاها في
عندما كنا أطفالاً في المدرسة وفي المراحل المختلفة كان جميع أساتذتنا الأفاضل يعرفوننا بمعنى ثورة 26 سبتمبر 1962م
الٱخوة الٱعزاء رئيس وٱعضاء هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي  بداية ٱحييكم بحرارة ومتمنيا لكم التوفيق
جوني سائح بريطاني زار اليمن للتعرف على ثقافات الشعوب وهو دكتور مهتم بهذه القضايا.. بعد اسبوع من زيارته كتب الى
سؤال مهم يجوش في نفس كل منتسب الى هذه المؤسستين الهامتين في تاريخ الجنوب المعاصر الذين قدموا عصارة جهودهم
أيها الأخ الحبيب تستفزني التهاني بالزمن الجديد ونحن نغرق في دمائنا وتجار الموت يرقصون على أشلاءنا و ما يحدث
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهنئة : الف مبروك يا ابو علي يتربى بعزكم
السعيدي يهنئ فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وكافة أعضاء الحكومة بالعام الجديد
وفيات
قيادات المقاومة الجنوبية واتحاد شباب الجنوب في الضالع تنعي المناضل الجسور عباس السفياني
السلطة المحلية بمحافظة لحج تعزي في رحيل الاكتوبري المناضل العميد شوارب
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017