السفارة اليمنية بالكويت تحتفل بالذكرى ال55 لثورة 26 سبتمبر

اقيمت صباح اليوم احتفالية احتضنها مبنى السفارة اليمنية بدولة الكويت تزامنا مع حلول الذكرى ال55 لثورة 26 سبتمبر بحضور السفير اليمني أ.د.علي منصور بن سفاع وعدد من الشخصيات والمواطنين اليمنيين المقيمين في دولة الكويت.

شهدت الفعالية العديد من المحاور التي تم مناقشتها والمتعلقة بذكرى مناسبة ثورة 26 سبتمبر واثرها على نفوس الشعب اليمني اضافة الى الوضع المؤسف التي تشهده البلاد حاليا ومعاناة المواطنين اليمنيين في الكويت وأملهم بتحسن الظروف وواقع الوطن الذي مازال يعاني ويلات الحرب.

وفي كلمة القاها سفير بلادنا بدولة الكويت أ.د.علي منصور بن سفاع رحب بداية بكل الحاضرين وعبر عن سعادته بهذا التجمع الذي اعتبره يمثل روح الوطنية والانتماء للشعب اليمني بعيدا عن الصراعات التي تدور فيه ومشاركتهم ذكرى الاحتفال بالذكرى ال55 من ثورة 26 سبتمبر المجيدة.

واستهل السفير حديثة بحرص السفارة اليمنية على القيام بمثل هذه الفعاليات للاحتفال بالاعياد الوطنية وبذل كافة جهودهم لمساندة كل المواطنين اليمنيين المقيمين بدولة الكويت والتنسيق المستمر لتحسين وضعهم.

واختتم اللقاء بتهنئة اليمن حكومة وشعبا بثورة 26 سبتمبر سائلا الله أن يمن على وطننا بالأمن والأمان.

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