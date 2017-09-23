MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 23 سبتمبر 2017 01:22 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير وزير الإعلام اليمني: 639 صحفيا يمنيا فقدوا أعمالهم في عام.. صحفيو اليمن بين الموت أو «الجنون».. كلاهما «علقم»
أخبار وتقارير

وزير الإعلام اليمني: 639 صحفيا يمنيا فقدوا أعمالهم في عام.. صحفيو اليمن بين الموت أو «الجنون».. كلاهما «علقم»

وزير الإعلام اليمني: 639 صحفيا يمنيا فقدوا أعمالهم في عام
السبت 23 سبتمبر 2017 11:33 صباحاً
جدة ((عدن الغد)) عكاظ- نصير المغامسي، محمد الأكلبي:

 

لم تنفك ميليشيات «الحوثي» والرئيس المخلوع عن ممارسة القتل بأبشع صوره، فنيران قتلهم طالت كل شيء، ليحاولوا ذر رمادها في عيون السلطة الرابعة ليقتلوا الصحفيين ويسجنوهم بتهمة إظهار الحقيقة، محاولين أن يغطوا شمس الحقيقة بغربال القتل والتخريب، ممارسين جرائمهم بطرق أعيت العقل البشري أن يستوعبها، فكانت أبسط نتائجها أن 639 صحفيا يمنيا فقدوا أعمالهم في عام 2015 ،والمئات منهم نفذوا بجلودهم هربا من الملاحقة والتهديد.
 
وتسجل ذاكرة التاريخ مقتل 19 صحفيا في عام 2016 ونحو 205 حالات انتهاك للصحفيين، و42 حالة اختطاف و12 حالة تعذيب و18 صحفيا يمنيا معتقلا في سجون الميليشيات، ليدعو وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للاضطلاع بمسؤولياتهم وحماية الصحفيين اليمنيين والعمل على الإفراج عن الصحفيين المعتقلين في سجون الميليشيات الانقلابية.
 
وأضاف الإرياني في مؤتمر صحفي عالمي عقد بجنيف أن التقارير الدولية وصفت اليمن بأنها من أخطر البيئات لممارسة العمل الصحفي، وأن اليمن هي سجن كبير للصحفيين، موضحا أن الميليشيات عملت منذ الانقلاب على السيطرة على المؤسسات الإعلامية، وإغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية، والهجوم الممنهج على الصحفيين المعارضين للانقلاب بصفتهم القوى الكاشفة لجرائمهم، كما عملت على فرض خطاب إعلامي وصوت أحادي شمولي بصبغة طائفية.

المزيد في أخبار وتقارير
فيما شهدت الحادثة حالة وفاة.. اليمنية تترك مسافريها في صحراء حضرموت لـ(20) ساعة
كالعادة وليست المرة الأولى التي يتم فيها تحويل رحلات طيران اليمنية والسعيدة من مطار عدن إلى مطار سيئون لأسباب أمنية من قبل قوات التحالف المسؤولين عن تأمين أجواء
وزير الإعلام اليمني: 639 صحفيا يمنيا فقدوا أعمالهم في عام.. صحفيو اليمن بين الموت أو «الجنون».. كلاهما «علقم»
  لم تنفك ميليشيات «الحوثي» والرئيس المخلوع عن ممارسة القتل بأبشع صوره، فنيران قتلهم طالت كل شيء، ليحاولوا ذر رمادها في عيون السلطة الرابعة ليقتلوا
صحفي جنوبي : السلطات الامنية المكلفة بحماية الشرعية والتحالف هي فقط من تم تفعيلها بعدن
قال صحفي جنوبي ان السلطات الامنية المكلفة بحماية التحالف العربي في البريقة واعضاء الحكومة الشرعية في قصر معاشيق هما من تم تفعيلهما بعدن في حين انه لايوجد أي تفعيل




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
ضبط مسئول امني بمطار عدن خلال محاولته تهريب كميات من القات
مدير أمن عدن :يشيد باليقظة الأمنية لرجال أمن وحماية مطار عدن الدولي ويأمر بإحالة الجندي المتهم بمحاولة تهريب القات للتحقيق الفوري "
العثور على جثة متحللة بمنطقة نائية بالضالع
مواطن من تعز يبيع سيارته لتغطية نفقات ايقاد شعلة بمناسبة ثورة 26 سبتمبر
مشعوذ بعدن يقتل امرأة
مقالات الرأي
تكاثرت المنشورات والكتابات التي تتناول المجلس الانتقالي الجنوبي ومعظم هذه الكتابات تنطلق من موقف الضد الذي
وأنت تتجه الى الضالع..أول سؤال يخطر في بالك..هل سنمر من (نقيل الربض) بسلام؟ وهل سياتي اليوم الذي تنتهي فيه
لتبس الموقف إزاء الحرب الدائرة في تعز وتبرير العجز في الحسم وضعف جميع الأطراف المحلية عن إنجاز مبتغاها في
عندما كنا أطفالاً في المدرسة وفي المراحل المختلفة كان جميع أساتذتنا الأفاضل يعرفوننا بمعنى ثورة 26 سبتمبر 1962م
الٱخوة الٱعزاء رئيس وٱعضاء هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي  بداية ٱحييكم بحرارة ومتمنيا لكم التوفيق
جوني سائح بريطاني زار اليمن للتعرف على ثقافات الشعوب وهو دكتور مهتم بهذه القضايا.. بعد اسبوع من زيارته كتب الى
سؤال مهم يجوش في نفس كل منتسب الى هذه المؤسستين الهامتين في تاريخ الجنوب المعاصر الذين قدموا عصارة جهودهم
أيها الأخ الحبيب تستفزني التهاني بالزمن الجديد ونحن نغرق في دمائنا وتجار الموت يرقصون على أشلاءنا و ما يحدث
مقدمة يعاني اليمن من واقع حرب مدمرة، فرضها الصراع السياسي على السلطة والثروة بين الأحزاب السياسية والجماعات
في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول من العام 2014، انقلبت جماعة الحوثي، المرتبطة بإيران على السلطة الشرعية في
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهنئة : الف مبروك يا ابو علي يتربى بعزكم
السعيدي يهنئ فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وكافة أعضاء الحكومة بالعام الجديد
وفيات
قيادات المقاومة الجنوبية واتحاد شباب الجنوب في الضالع تنعي المناضل الجسور عباس السفياني
السلطة المحلية بمحافظة لحج تعزي في رحيل الاكتوبري المناضل العميد شوارب
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017