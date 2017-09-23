صحفي جنوبي : السلطات الامنية المكلفة بحماية الشرعية والتحالف هي فقط من تم تفعيلها بعدن

قال صحفي جنوبي ان السلطات الامنية المكلفة بحماية التحالف العربي في البريقة واعضاء الحكومة الشرعية في قصر معاشيق هما من تم تفعيلهما بعدن في حين انه لايوجد أي تفعيل حقيقي لدور السلطات الامنية المكلفة بحماية الناس.

وكان "انيس البارق" وهو مراسل لعدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية يتحدث عن الوضع الامني في "عدن".

وقال "البارق":"الجوانب الأمنية التي تم تفعيلها هي فقط ما يرتبط نجاحها بأمن وسلامة عصابة معاشيق والوجود الخليجي في الجنوب، مثل الحراسة الرئاسية ومكافحة الإرهاب.

بقية الجوانب الأمنية التي يرتبط نجاحها بحياة الناس ووجودهم مثل منع حمل السلاح ومنع إطلاق الرصاص، ومراكز الشرطة، لم يتم تفعيلها، لأن الناس في آخر سلم الأولويات، وحياتهم وأمنهم وسلامتهم غير ضرورية أبداً.