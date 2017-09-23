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مقتل مسؤول ميداني حوثي بغارات للتحالف قرب السعودية

قوات من الجيش اليمني (أرشيف)
السبت 23 سبتمبر 2017 11:11 صباحاً
( عدن الغد ) د ب أ :

أعلنت قوات الجيش اليمني، مقتل مسؤول ميداني حوثي، بغارات جوية للتحالف العربي، في محافظة حجة، قرب الحدود السعودية.

ونقل موقع الجيش "26 سبتمبر نت"، عن مصادر طبية قولها إن "مسؤول الإمداد والإسناد للميليشيات أبو أمجد الجبري، قتل إلى جانب 23 آخرين خلال الأيام الماضية في جبهة حرض المحاذية للحدود السعودية بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن".

وأضافت المصادر أنه "تم نقل جثامين هؤلاء إلى مبنى قيد الإنشاء بمديرية حيران".

ولم يعلق الحوثيون في وسائل إعلامهم على مقتل هذا المسؤول الميداني.

وخلال الأيام الماضية، كانت جبهة حرض قد شهدت معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، وأعلن الطرف الأول السيطرة على عدة مواقع فيها.


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مقتل مسؤول ميداني حوثي بغارات للتحالف قرب السعودية
أعلنت قوات الجيش اليمني، مقتل مسؤول ميداني حوثي، بغارات جوية للتحالف العربي، في محافظة حجة، قرب الحدود السعودية.ونقل موقع الجيش "26 سبتمبر نت"، عن مصادر طبية قولها




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