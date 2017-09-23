"يونيسيف" تحذر من احتمال تعذر عودة 4.5 مليون طفل باليمن لمدارسهم

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، اليوم الجمعة، إنه قد يتعذر عودة 4.5 مليون طفل في اليمن إلى مدارسهم في بداية هذا العام الدراسي، بسبب عدم صرف رواتب معلميهم منذ نحو عام.

وفي تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من 166 ألف معلم ومعلمة في اليمن لم يتسلموا رواتبهم الشهرية منذ نحو عام، لذلك قد يتعذر عودة 4.5 مليون طفل إلى مدارسهم هذا العام الدراسي.

والأحد الماضي، بدأ العام الدراسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، فيما يبدأ العام الدراسي في مناطق سيطرة "الحوثيين" وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأعلنت نقابة المهن التعليمية والتربوية، في بيان سابق لها، إضراب المعلمين عن العمل (في مناطق سيطرة الحوثيين) حتى دفع رواتبهم كاملة.

ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية لصالح، من جهة أخرى.



وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.