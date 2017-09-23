رفع الإقامة الجبرية عن احمد علي عبدالله صالح في الإمارات

قال موقع روسيا اليوم ان "مصادر دبلوماسية مطلعة" قالت أن السلطات الإماراتية رفعت الإقامة الجبرية عن النجل الأكبر للرئيس اليمني السابق، العميد أحمد علي عبد الله صالح.

وقالت المصادر في حديث للصحيفة، االجمعة، "إن نجل الرئيس السابق غادر أبو ظبي بشكل غير معلن لزيارة أسرته المقيمة في العاصمة العمانية مسقط، مشيرة إلى أن صالح الابن قضي عدة أيام في السلطنة قبيل عودته مجددا إلى العاصمة الإماراتية.

ولفتت المصادر إلى أن رفع الإقامة الجبرية عن نجل صالح جاء تنفيذا لتوجيهات مباشرة أصدرها ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أدرج علي عبد الله صالح ونجله الأكبر أحمد في قائمة العقوبات الأممية، التي تشمل المنع من السفر وتجميد أرصدتهما، بجانب مسؤولين حوثيين، منذ العام 2015.

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