ولد الشيخ: لا حلّ عسكري في اليمن

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، أن لا وجود لحل عسكري للصراع في اليمن.

ونقل الموقع الإلكتروني لمركز أنباء الأمم المتحدة عن ولد الشيخ قوله إن «مسار الصراع (في اليمن) أظهر بوضوح أن السعي للحل العسكري أمر غير ممكن».

وأضاف المبعوث الأممي، خلال مشاركته، اليوم، في اجتماع رفيع المستوى حول اليمن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن الحل العسكري «سيؤدي إلى مزيد من الدمار والقتل».

وحث جميع الأطراف، «بشدة، على الدخول، دون المزيد من التأخير، في حوار بناء مع بعضها البعض، يكون قائماً على المقترحات التي قدمها».

واعتبر أن ذلك «يمكن أن يساعد في بناء الثقة واستعادتها».

وأمس الخميس، قال ولد الشيخ، في تصريحات إعلامية، إنه يركز في اللقاءات التي يجريها حالياً على 4 نقاط، وهي تسليم ميناء الحديدة للجنة محايدة، ودفع رواتب الموظفين وخصوصاً المعلمين والعاملين في مجال الصحة، وفتح مطار صنعاء، وتفعيل لجان التنسيق والتهدئة.

(الأناضول)

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