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بالأرقام.. هذا ما فعله الانقلابيون باليمن خلال 3 سنوات

الخراب في اليمن
الجمعة 22 سبتمبر 2017 03:35 مساءً
(عدن الغد) العربية نت:

كشف وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، عن مقتل وجرح أكثر من 40 ألف شخص منذ سيطرة #ميليشيا_الحوثي على العاصمة #صنعاء وانقلابها مع شريكها المخلوع صالح على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م.

وأوضح، أن "عدد القتلى منذ بداية الانقلاب بلغ 11746 شخصا، بينهم 1239 طفلا، و695 امرأة، فيما أصيب 28392 بجروح بينهم 3601 طفلا، و3999 امرأة"، وفقا لورقة عمل قدمها، الخميس، في ندوة تم تنظيمها على هامش اعمال مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف، ونقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وذكر الوزير اليمني، أن هناك اكثر من 850 ضحية للألغام، وما يقارب نصف مليون لغم زرعته الميليشيات الانقلابية في الأحياء السكنية والطرقات.
وأكد أن ميليشيات الانقلاب، قامت باعتقال واختطاف حوالي 17 ألفا من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين والصحافيين والأكاديميين، ولا يزال أكثر من 5 آلاف آخرين يقبعون في معتقلات وسجون الميليشيا.
واتهم وزير حقوق الإنسان، الانقلابيين، باستخدام الأطفال وقودا لحربها، وتجنيد أكثر من 20 ألف طفل لم يبلغوا السن القانونية إلى جانب تجنيد النساء والزج بهن في جبهات القتال.
وأفاد أن ميليشيات الانقلاب دمرت أكثر من 31 ألف منشأة عامة وخاصة، منها 4 آلاف و100 من الممتلكات العامة، تشمل مقرات ومدارس ومستشفيات وشبكات خدمات المياه والكهرباء والاتصال والطرق والجسور وغيرها، و27 ألفاً من المنشآت الخاصة بينها منازل ومحلات تجارية ومركبات ومزارع وشركات ومصانع.
وشدد عسكر، على حاجة #اليمن للضغط لتنفيذ القرارات الدولية السابقة ولا ينقصه قرارات جديدة.
وطالب مجلس الأمن الدولي بضرورة التنفيذ الفوري لقراراته المتعلقة باليمن، وخاصة القرار رقم 2216 وإدراج ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية.


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بالأرقام.. هذا ما فعله الانقلابيون باليمن خلال 3 سنوات
كشف وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، عن مقتل وجرح أكثر من 40 ألف شخص منذ سيطرة #ميليشيا_الحوثي على العاصمة #صنعاء وانقلابها مع شريكها المخلوع صالح على السلطة
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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