قائد حوثي : حينما سنرى التحالف وفر الكهرباء لعدن سنسلمهم (صنعاء)
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
قال قيادي حوثي بارز ان المواطنين في الشمال يمكن لهم ان يسمحوا بدخول قوات الحكومة الشرعية اليمنية الى صنعاء متى ما وجدوا تجربة جيدة لدول التحالف العربي والشرعية اليمنية في المناطق المحررة ومنها مدينة "عدن".
وكان صادق ابو شوارب يتحدث الى قناة روسيا اليوم في الذكرى الثالثة لسقوط العاصمة اليمنية صنعاء بيد الحوثيين .
وقال "ابو شوارب" ان التجربة السيئة والمعاناة يعاني منها الناس في عدن لن تدفع احد في صنعاء لتسليم مناطقه في "صنعاء" لاي قوة تابعة للتحالف العربي او الحكومة الشرعية .
وقال "ابو شوارب" ان ماوجده الجنوبيين في عدن اليوم هو تدمير للميناء والمؤسسات الحكومية واحتلال للجزر حد قوله والممرات المائية .
واضاف قائلا :" ندعوهم لتوفير الكهرباء لاهالي عدن وسنسمح لهم بالدخول الى صنعاء ، الاماراتيين لماذا لايسمحون لميناء عدن بالنهوض .
وتابع قائلا :" قدموا لنا نموذج في السيادة والامن ، دولة الجنوب السابقة قبل العام 1990 لم تفرط ابدا بسيادتها وليست كما نراه اليوم في الجنوب .
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